Ponte dell’Immacolata in campo per il volley tarquiniese

Riceviamo dalla Pallavolo Tarquinia e pubblichiamo

Infausta festa quella dell’8 dicembre a Civitavecchia per le atlete dell’Under 16, bloccate da Naturbelle Civitavecchia Volley Academy con un secco 3-0, con parziali 25/15, 25/19, 25/21. Sofferti i primi due set, promettente il terzo. Il coach Fabio Angelucci: «Proseguiamo nel dare minutaggio alle nostre atlete, facendole vivere in prima persona nuove esperienze sportive, cercando nello stesso momento di forgiare quelle giocatrici pensanti che sapranno leggere e contrapporsi alle varie situazioni di gioco. Una mentalità che si acquisisce con il tempo, con il duro lavoro in palestra e con la fiducia dell’ambiente circostante. Non mi stancherò mai di dirlo, dobbiamo avere pazienza, sono giovani e veniamo da un periodo, il post covid, che non ha facilitato il lavoro di tutte le società sportive, non solo la nostra, quindi testa alta facendo tesoro di questa sconfitta, ci metteremo in discussione già dalla prossima partita con un ulteriore spinta motivazionale. Ogni lungo viaggio inizia con un passo». In campo Alessandra Cipicchia, Stella Sabbatini, Camilla Eichel, Anna Farroni, Irene Rinalducci, Matilde Bandiera, Sofia Cipicchia, Helena Gentili, Loretta Rezzonico, Amanda Tosoni, Susanna Benedetti, Matilde Felici, Elisa Gentili.

Decima giornata di Campionato Sedie D per i ragazzi della “A.s.d.pallavolo Tarquinia” in trasferta a Frascati: i nostri si aggiudicano i tre set con meritato giubilo. Il commento dell’allenatore Diego Lecca: «Vittoria importante sia per la classifica che x il morale; nel primo set partiamo in sordina: non riusciamo a ricevere con precisione e di conseguenza fatichiamo in attacco, ma la squadra presto prende le giuste misure, lottiamo punto a punto, arriviamo ai vantaggi e la spuntiamo con 26/28. Nel secondo set ci mostriamo più sciolti: battiamo e contrattacchiamo con più efficacia, ma nel finale caliamo e ci facciamo recuperare, riuscendo comunque a portare a casa anche il secondo, con 21/25, complice anche qualche errore avversario. Nel terzo set iniziamo con leggerezza e limitata concentrazione; concediamo qualche errore e chiedo un time out sul 16/12 per richiamare la squadra; ripartiamo e invertiamo l’andamento del set con una buona correlazione battuta – muro e con l’ottima difesa del nostro libero: 19/25. Ottima prestazione complessiva di tutta la squadra e buona la reazione nel terzo set». In campo Besir Suljejmani, Paolo Contestabile, Marco Lamberti, Emiliano Lamberti, Ken Frederik Tenorio Rodriguez, Alessio Solustri, Fabio Ceccarini, Matteo Riti, Roberto Arilli, Marco Parise, Giorgio Meloni, Francesco Maltese, Manuel Ara, Luca Leoncelli, Alessandro Carducci.

Quarta di Campionato per la neonata della “A.s.d. pallavolo Tarquinia”, le piccole dell’Under 13. Nella trasferta a Tuscania, che non si prevedeva facile, è entrata in campo un squadra decimata dall’influenza, che ha peccato per limitata organizzazione del gioco, imprecisioni in ricezione, attacchi poco efficaci. Finisce 3-0, con parziali 25/17, 25/9, 25/20. Il coach Angelucci: «Complimenti alle avversarie e al Tecnico Valerio Sforzini per il lavoro fin qui svolto con il suo gruppo; noi siamo solamente all’inizio di un percorso intrapreso da poche settimane quindi, come ripeto sempre alle ragazze, tempo al tempo! Cerchiamo di toccare più palloni possibili, con una costante: il sorriso, quello non deve mai mancare». Abbiamo visto giocare: Maria Letizia Sposetti, Sofia Crocchioni, Maria Benedetti, Asia Bruschi, Annamaria Emiliozzi, Beatrice Giorgi, Giada Atzori, Ylenia Tomassoni, Lara Tombini, Flavia Tonicchi.

Sesta di Campionato per l’Under 14 Femminile, in trasferta contro “Etruria Volley Civitavecchia”; amara sconfitta per 3-0, con parziali 25/19, 25/17, 25/9. Poca la grinta in campo, difficoltà nel reggere la pressione dell’errore: oscillazioni ben note nelle squadre giovani. L’allenatore Fabio Angelucci: «a livello prestativo è stata la peggiore performance del gruppo, non ci sono dubbi, salvo solamente una parte del primo set, ma per il resto del match: buio totale. Uno stimolo importante per il proseguo del campionato, che ci ha dato sì la consapevolezza dei nostri mezzi, ma anche un ulteriore riferimento prestativo da raggiungere nel più breve tempo possibile, se vogliamo aspirare alle prime posizioni della classifica». In campo Anna Farroni, Matilde Felici, Giulia Mazzacane, Irene Rinalducci, Susanna Benedetti, Giada Bonfranceschi, Margot Pimpinelli, Elisa Propeti, Loretta Rezzonico.

Quinta di Campionato per le ragazze della Prima Divisione Femminile, nella trasferta contro la “Comal Civitavecchia Volley Academy”; una vittoria meritata dove si è visto il divario tecnico tra le due formazioni. È bastato il minimo per portare a casa i tre punti, con parziali 19/25, 20/25, 22/25. La voce dell’allenatore Massimo Pastore: «avevo detto alle ragazze di essere molto pratiche: non avevamo il nostro Capitano quindi, in questi casi, partite semplici a volte diventano ostiche. Buoni i tre punti». In campo Giulia Biagiola, Greta Cristofori, Gaia Ferretti, Erika Zamboni, Beatrice Sacconi, Linda Cannoni, Marzia Tifi, Stella Sabbatini, Camilla Eichel, Miriam Parrano, Susanna Benedetti.