Pop Corn: a Porto Santo Stefano la settima edizione del Festival del Corto

Pop Corn Festival del Corto – Porto Santo Stefano

Dal 26 al 28 luglio 2024, Porto Santo Stefano ospiterà la settima edizione del Pop Corn Festival del Corto. L’evento, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, si terrà in Piazzale dei Rioni e presenterà cortometraggi nazionali e internazionali con il tema “Unicità, la bellezza dell’imperfetto”. Organizzato dall’Associazione Argentario Art Day APS, il festival vede la direzione artistica di Francesca Castriconi e la presentazione dell’attore Andrea Dianetti. Con 775 iscrizioni da 64 Paesi, sono stati selezionati 21 corti, tra cui 4 di animazione. La serata inaugurale del 26 luglio includerà la proiezione del corto “Ogni giorno” e un tributo a Carlo Delle Piane.

Programma Ricco di Ospiti e Proiezioni

Il festival vedrà la partecipazione di illustri ospiti come Anna Crispino Delle Piane, Yvonne Sciò e Gina Amarante. Il 27 luglio, Anna Crispino presenterà il suo libro “Carlo Delle Piane – l’uomo che ho amato” e Yvonne Sciò discuterà i suoi progetti documentaristici. La giornata finale, il 28 luglio, includerà la proiezione di cortometraggi da vari paesi, come Danimarca, Francia e Italia, seguita dalle premiazioni. Il festival premierà il miglior corto italiano, internazionale e d’animazione con 1.000 euro ciascuno, mentre il Premio Raffaella Carrà di 4.000 euro andrà al corto con l’idea più originale.

Supporto e Riconoscimenti per i Filmmaker

Il Pop Corn Festival del Corto è supportato da numerosi partner e sponsor, tra cui Panalight, AFIC, e Vision 2030. Oltre ai premi in denaro, i vincitori riceveranno buoni per il noleggio di attrezzatura cine-televisiva e premi speciali come il Premio Mujeres nel Cinema e il Premio Crew United. La giuria, presieduta da Federico Moccia, includerà professionisti del settore come Marco Spoletini e Manuela Rima.

I partner

I partner del Pop Corn Festival 2024: Panalight, Raffaella Carrà, , Sudestival di Monopoli, Mujeres nel Cinema, AFIC – Associazione festival italiani di cinema, Crew United, Coming Soon, Taxi drivers, Moscerine Film Festival e Vision 2030. Gli sponsor prevedono come sponsor tecnici: Albiati Vivai, Joint Media, Hotel Boutique Torre di Cala Piccola, Bar Giulia, Solari e Rifipack e come sponsor economici: Etrurialucegas spa, Impresa Rosi Sirio srl, Secopack srl, Maregiglio di Navigazione srl, Officina Meccanica Luigi Ambrogetti di Marco Ambrogetti, Il Tempio stabilimento balneare, Ristorante La Goletta, Agenzia Immobiliare Orsini, Great Estate Network Immobiliare Umbria Toscana e Monte Argentario, Great Stays Luxury Tour Operator, Ditta Focacci di Giovagnoli & C., Edilcolore srl, Ristorante Molo 26, Rotary Club Monte Argentario, Banca Tema, Gi.sa. Srl, Ditta Orsini di Fabrizio Guerrini, Scotto Palmiro & C snc, Fam di Checcacci S. & C., Berni srl, LL Ceramiche.