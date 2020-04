“Portiamo la biblioteca comunale a casa”: la bella iniziativa a Montalto di Castro

Riceviamo e pubblichiamo

“Portiamo la biblioteca comunale a casa”. Nonostante il periodo emergenziale, il Comune di Montalto di Castro ha organizzato un piccolo spazio culturale online per delle letture di volumi tratti dall’archivio della struttura di Via Tirrenia.

Entusiasta Silvia Nardi. “Questa iniziativa – dice l’assessore alla cultura – nasce con l’ intento di dedicare ai cittadini un piccolo spazio culturale online in questo periodo così difficile per tutti. Così abbiamo pensato di organizzare delle letture tratte dai volumi della nostra biblioteca, spaziando dalle favole, alla storia, le tradizioni, il mare, il territorio. Così la biblioteca non è chiusa ma continua ad essere vissuta. Restando a casa”.

Gli appuntamenti sono il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Nel primo giorno, oltre alle letture di fiabe e favole, si parla anche di come è strutturata la biblioteca, come funzione, come avviene la catalogazione e collocazione dei libri il tutto detto in modo che sia comprensibile anche ai più piccoli.

Il mercoledì, spazio alle storie sul mare, grazie alle letture di Mauro Pandimiglio. Mentre il venerdì l’appuntamento è con la storia locale, con letture, racconti tratti dal Il Campanone, la rivista locale, e non solo. La domenica, invece, è aperta alle storie per tutti.

Questo si realizza sulla pagina Facebook della biblioteca, creando così un vero e proprio portale virtuale dove poter raccontare storie e fare compagnia in questi giorni in cui il tempo sembra scorrere molto più lentamente. “Dobbiamo fare i complimenti al Comune di Montalto di Castro ed in particolare al settore Cultura per aver organizzato questo servizio molto interessante – afferma Alfredo Boldorini, presidente dell’Associazione SuperAbile Viterbo APS che nella città tirrenica ha organizzato tre eventi coinvolgendo centinaia di studenti e cittadini -. Proprio in questo momento in cui dobbiamo restare a casa si riscopre il potere della lettura. Viaggiare attraverso la mente, attraverso l’immaginazione, attraverso occhi che guardando i muri che oggi vogliono proteggerci, proiettano su di essi storie fantastiche, le vite di personaggi che forse diventeranno i nostri amici incontrati durante il COVID-19. La tecnologia che fino ad oggi sembrava essere l’acerrimo nemico del libro cartaceo, oggi diviene nostro alleato e mezzo per continuare a diffondere il piacere della lettura”.