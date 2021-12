“Possibile ritardo nella riapertura delle scuole e presepe vivente annullato”: le dichiarazioni del sindaco di Tarquinia Giulivi al TG3 Lazio

Presepe vivente annullato e, se i contagi continuano a crescere, ritardo nella riapertura delle scuole dal 7 al 14 gennaio e disporre la chiusura di palestre e luoghi che possano creare assembramenti: intervento a sorpresa del sindaco Alessandro Giulivi al TG3 Lazio, nell’edizione in onda qualche minuto fa (qui il link). Il servizio ha anche affrontato la vicenda dei frati del convento di San Francesco, in isolamento causa contagio, con la chiesa rimasta chiusa in queste festività, cosa che ha lasciato l’amaro in bocca a molti credenti in città.