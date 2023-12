Presepe Vivente di Bolsena: un viaggio nella tradizione tra mercati, mestieri antichi e atmosfera natalizia

I vicoli del quartiere medievale Castello di Bolsena prendono vita durante il Presepe Vivente, un suggestivo spettacolo che porta i visitatori indietro nel tempo. Legionari intenti a catturare ladruncoli, il chiassoso mercato, il palazzo del censimento e il lebbrosario contribuiscono a ricreare l’atmosfera autentica di un tempo passato. Oltre 200 figuranti danno vita a oltre 15 scene, includendo antichi mestieri artigianali, la Compagnia delle Lavandaie della Tuscia e la presenza di animali della fattoria che portano gioia soprattutto ai più piccoli.

Un’esperienza immersiva tra le cantine medievali

Il Presepe Vivente di Bolsena offre un’esperienza unica in quanto permette ai visitatori di interagire direttamente con i figuranti. Le antiche cantine medievali del quartiere diventano scenari suggestivi, annullando la distanza tra spettatore e rappresentazione. Pastori, pescatori, contadini, e altri figuranti, arricchiscono le scene con la loro presenza autentica. L’atmosfera natalizia si intensifica, coinvolgendo i visitatori in un viaggio emozionante attraverso la storia e le tradizioni locali.

La ricerca dei tre bambini per un presepe ancora più autentico

Il Presepe Vivente di Bolsena, che si terrà il 26 dicembre, l’1 e il 6 gennaio 2024 dalle 17:30, è arricchito da un tocco speciale: Gesù bambino è interpretato da tre bambini, uno per ogni data della rappresentazione. Questa tradizione unisce la comunità, coinvolgendo bambini nati durante l’anno a Bolsena e i loro genitori che rivestono i ruoli di Giuseppe e Maria. L’associazione La Corte dei Miracoli, organizzatrice dell’evento in collaborazione con il Comune di Bolsena, crea così un legame unico tra la manifestazione e la comunità locale. Per rimanere aggiornati sugli sviluppi, è possibile seguire le pagine social “Presepe Vivente Bolsena” su Facebook e “bolsenapresepevivente” su Instagram.