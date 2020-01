Presto a Parigi una via dedicata a David Bowie

Una rue David Bowie dovrebbe presto vedere la luce a Parigi: l’annuncio è stato fatto dal sindaco del 13° arrondissement, Jérôme Coumet.

Non è la prima volta che la Mairie del 13e rende omaggio al famoso musicista: già nel 2014 gli aveva, infatti, dedicato la mostra “David Bowie & Friends”. Ancora ignota la posizione esatta della strada che prenderà il nome del Duca Bianco: nei commenti sotto il tweet di annuncio, il sindaco ha dato come unico indizio la notizia per cui la via selezionata non vede la presenza di scuole.