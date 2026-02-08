Prima Categoria, la Maremmana cade in casa: passa il Campo dell’Oro 1-0 e allunga in vetta

La Maremmana non riesce a mettere il punto esclamativo sulla propria stagione e cede di misura in casa contro la capolista Campo dell’Oro. In una partita bloccata e povera di occasioni, complice anche un terreno di gioco reso pesante dalle piogge delle ultime settimane, a fare la differenza è stato un singolo episodio, che ha premiato i civitavecchiesi con il successo per 1-0.

Il confronto tra due squadre di alta classifica si è giocato soprattutto sul piano dell’intensità e dell’agonismo, a scapito dello spettacolo. Un peccato, considerando il potenziale tecnico delle due formazioni.

Primo tempo avaro di emozioni, gol su calcio d’angolo

L’avvio vede il Campo dell’Oro più intraprendente nel primo quarto d’ora, ma senza riuscire a rendersi realmente pericoloso. Le occasioni restano poche: attorno alla mezz’ora si registrano due conclusioni velleitarie, una di Marzoli per la Maremmana e una di Vaitovich per gli ospiti. Proteste dei padroni di casa per un presunto tocco di mano fuori area del portiere Mazzarini, intervenuto su un lancio lungo in uscita dalla propria area, ma l’arbitro lascia proseguire.

Il gol che decide la gara arriva al 35’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, complice una disattenzione difensiva dei locali, Sansolini trova lo spiraglio giusto e firma lo 0-1 che risulterà decisivo.

Assalto nella ripresa, ma la difesa ospite regge

Nella ripresa la Maremmana prova a reagire con maggiore decisione, spingendo a lungo nella metà campo avversaria. Il Campo dell’Oro si chiude compatto, difendendo con ordine e affidandosi anche alle parate del portiere Mazzarini, decisivo prima su Marzoli e poi su Piccini.

Il forcing dei bianconeri produce soprattutto mischie e batti e ribatti in area, senza occasioni realmente clamorose. L’unico vero pericolo arriva in pieno recupero, quando gli ospiti sfiorano il raddoppio poco prima del fischio finale.

Con questo successo il Campo dell’Oro consolida la vetta della classifica. Per la Maremmana, invece, il campionato prosegue con un altro impegno di rilievo: domenica prossima è in programma la trasferta sul campo di Montefiascone, squadra appaiata in classifica nel girone di Prima Categoria.