PRIME PAGINEaCOLORI, letture per bambini alla biblioteca Cardarelli: sabato 14 febbraio appuntamento a Tarquinia

Un sabato dedicato alla lettura per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni è in programma il 14 febbraio alle 15.30 presso la Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli di Tarquinia. L’iniziativa, dal titolo PRIME PAGINEaCOLORI, propone un laboratorio di lettura animata condotto dai volontari di Nati per Leggere, progetto nazionale che promuove la lettura in famiglia fin dalla prima infanzia. Attraverso albi illustrati, racconti e immagini ricche di colore, i piccoli partecipanti saranno accompagnati in un percorso di ascolto e scoperta pensato per stimolare immaginazione, curiosità e capacità espressive. Il laboratorio è a numero chiuso e l’iscrizione è gratuita, scrivendo a laboratoripagineacolori@gmail.com.

Attività anche per i piccolissimi e prospettive future sul territorio

La giornata dedicata ai libri prenderà il via già al mattino con un laboratorio riservato ai bambini fino a tre anni, ospitato presso l’asilo nido comunale. Questa attività non sarà aperta al pubblico e si svolgerà in collaborazione con il personale educativo della struttura. L’attenzione rivolta alla fascia 0-6 anni, testimoniata dalle numerose iniziative in corso e dall’acquisto di nuovi volumi per la prima infanzia, apre anche alla possibilità di immaginare in futuro la nascita di un presidio locale di Nati per Leggere, in sinergia con la biblioteca comunale, per consolidare il percorso già avviato e ampliare le opportunità formative dedicate alle famiglie.

Un progetto sostenuto da una rete di realtà culturali e sociali

PRIME PAGINEaCOLORI è la sezione del festival PAGINEaCOLORI dedicata alla promozione della lettura nella prima infanzia. Il progetto è promosso da Dandelion APS ed è vincitore del bando nazionale “Leggimi 0-6” del Centro per il Libro e la Lettura. L’iniziativa si fonda su una rete di collaborazioni che coinvolge il Comune di Tarquinia, la Fondazione Molinari di Civitavecchia, la casa editrice Fatatrac, l’Italian Children Writers Association, le cooperative Leonardo, Alicenova e Oltre le Nuvole, l’associazione Semi di Pace, Unicoop Etruria – Sezione Soci Etruria e la libreria La Vita Nova.