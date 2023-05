Progetto sulla Legalità: stamani l’ANPS ha incontrato i ragazzi dell’istituto Santa Lucia Filippini di Tarquinia

Riceviamo dall’ANPS di Tarquinia e pubblichiamo

Oggi 5 maggio 2023, la Sezione A.N.P.S. di Tarquinia con il proprio Presidente Maurizio Paliani, nell’attuazione del Progetto sulla Legalità, con l’intervento del Commissario di P.S. Dr. Antonio Mancini del locale Commissariato P.S., sono intervenuti presso l’Istituto scolastico “Santa Lucia Filippini” di Tarquinia, ove hanno incontrato diversi studenti trattando l’argomento del “Bullismo”. Sono oramai diversi anni che la Sezione A.N.P.S. incontra studenti degli Istituti scolastici del comprensorio provinciale illustrando diversi argomenti con il professionale supporto degli appartenenti alle varie Specialità della Polizia di Stato. La Sezione organizzatrice ringrazia pubblicamente l’Istituto Scolastico per l’accoglienza e la disponibilità dimostrata in occasione dell’incontro odierno e stante il successo avuto dall’incontro, ci si è ripromessi di creare un progetto futuro sulla legalità.

Interessante la partecipazione degli studenti che durante l’incontro hanno formulato diverse domande. Sono state consegnate schede informative nonché stampati da colorare (create dalla Sezione A.N.P.S.) ai bambini intervenuti per l’incontro.

Nel ringraziare il Sig. Questore di Viterbo, per la continua vicinanza, il Presidente Paliani, ribadisce il fatto che questi incontri devono avvenire più volte durante l’anno scolastico, per far conoscere quale sono le attività della Polizia di Stato nelle varie specialità ed avvicinare il cittadino sempre più alle Forze di Polizia che lavorano per renderci la vita sicura e nel rispetto delle norme.

Un plauso a questi poliziotti professionisti e professionali, che frequentando corsi di aggiornamento promossi dall’Amministrazione dell’Interno, riescono a prospettare la lezione a seconda dell’età degli studenti intervenuti, garantendone l’informazione sulle nuove normative vigenti. Infine, ma non per ultimi, si ringraziano le Direzioni Didattiche che hanno contribuito notevolmente alla realizzazione di questo progetto sulla “Legalità”.