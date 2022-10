Proloco Montalto-Pescia Romana: eletto il Consiglio direttiv0

Riceviamo e pubblichiamo

Si è tenuta giovedì 13 ottobre, presso la sala del Complesso San Sisto, l’assemblea costituente della Pro Loco Montalto-Pescia Romana. I soci hanno approvato all’unanimità lo statuto e il regolamento e sempre con voto unanime è stato eletto il consiglio direttivo indicato dal comitato promotore. La natura associativa della pro loco pone l’aggregazione e la collaborazione con le altre realtà associative presenti sul territorio come requisito essenziale e inderogabile per la propria esistenza. Per il meglio funzionamento della Pro Loco sono state previste deleghe e gruppi di lavoro aperti a tutti i soci che vorranno collaborare.

Il consiglio direttivo eletto risulta essere così formato: Doriano Giambi, Anna Sacco, Alice Petronio, Arianna Pierini, Maura Ortenzi, Francesco Bronzetti, Alessandro Parrocchi, Carlo Sonno, Emiliano Spaziani, Marco Sannella, Dina Reversi, Matteo Sonno, Luciano Lucarini.