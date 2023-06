Pronti a un’estate da Bomber? A Tarquinia Lido arrivano settimane di musica e sport con i tour di Bomber Beach

Un’estate da Bomber: quella che sta per iniziare a Tarquinia Lido è una stagione caldissima non solo nel clima! Merito del Bomber Beach e del doppio, entusiasmante programma di eventi che nel corso delle prossime settimane alternerà sport e musica a due passi dal mare di Tarquinia.

Partiamo dagli spettacoli, con il Summer Live Tour che a partire dal 23 giugno porterà a Lido sei grandi venerdì di musica: si inizia con i Jolly Cage, quindi Freak&Tton (7 luglio), Assentio (21 luglio), Zuma Zuma (4 agosto) e Secondo Tempo (14 agosto), per affidare la chiusura ai The Glam il 17 agosto. Per info e prenotazioni, è possibile contattare il 389 597 9565.

In tema di sport, invece, pronti al via una serie di tornei tra Beach Volley e Foot Volley, oltre a una bella sorpresa finale. Il 25 giugno, Top Five Tarquinia Volley, appuntamento con il beach volley femminile, quindi l’uno e 2 luglio si gioca per il IV Memorial Mario Albano, beach volley 2 vs 2. Dal 22 al 23 luglio spazio al beach volley misto 3 vs 3 under 19, con il torneo Top Five Tarquinia Volley, per poi passare al Foot Volley 2 vs 2 il 29 luglio.

Ad agosto, il 5 e 6, ultimo appuntamento con la pallavolo: si gioca il primo memorial Vincezo Presciutti, 3 vs 3 misto, prima di chiudere il programma il 12 e 13 agosto con due giorni in stile Giochi senza Frontiere. Per info e iscrizioni agli eventi dello Sport Tour, chiamare il 366 478 9294.