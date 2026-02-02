Pubblicato il bando della 16ª edizione del Concorso Musicale “Città di Tarquinia”

È stato pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo Ettore Sacconi il bando della 16ª edizione del Concorso Musicale Internazionale “Città di Tarquinia”, appuntamento ormai consolidato nel panorama nazionale delle rassegne musicali giovanili rivolte alle scuole. La manifestazione si svolgerà dal 13 al 15 maggio 2026, mentre la cerimonia di premiazione è in programma per il 17 maggio 2026 presso il Teatro Comunale Rossella Falk.

Il concorso è rivolto alle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, ai licei musicali, alle scuole secondarie di secondo grado, ai conservatori e alle orchestre giovanili miste, secondo i requisiti previsti dal regolamento ufficiale. Come da tradizione, la premiazione si svolgerà in forma di concerto, con l’esibizione dei vincitori assoluti delle diverse categorie.

Un concorso di rilievo nazionale per la formazione musicale

La pubblicazione del bando segna l’avvio ufficiale di un’edizione che, secondo la dirigenza scolastica dell’IC “Ettore Sacconi”, si preannuncia particolarmente significativa. Già nei primi giorni successivi all’uscita del bando sono giunte manifestazioni di interesse da parte di scuole provenienti anche dalla Sicilia, a conferma del prestigio e della qualità artistica raggiunti dal concorso nel corso degli anni.

Numeri che trovano riscontro anche nell’edizione 2025, che ha registrato oltre 500 iscritti provenienti da tutta Italia. Un dato che conferma il valore del concorso non solo come momento formativo e culturale per i giovani musicisti, ma anche come occasione di promozione della città di Tarquinia, del suo patrimonio archeologico di rilevanza internazionale e del centro storico.

Iscrizioni aperte dal 1° al 30 aprile 2026

L’iniziativa ha come obiettivo principale la diffusione della conoscenza e della pratica musicale strumentale, intesa come strumento di crescita culturale e come occasione di incontro, confronto e scambio di esperienze tra studenti provenienti da realtà scolastiche diverse.

Le iscrizioni al concorso saranno aperte dal 1° aprile al 30 aprile 2026. Il bando completo e il regolamento sono consultabili sul sito ufficiale dell’IC “Ettore Sacconi”, nella sezione “Notizie in evidenza”.