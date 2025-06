Referendum, i dati dell’affluenza aggiornati alle 19: in quanti alle urne a Tarquinia e Montalto?

Prosegue la due giorni di voto per i cinque referendum abrogativi: anche per questa tornata, per la validità della consultazione è necessario il raggiungimento del quorum, ossia il 50% più uno degli aventi diritto al voto a livello nazionale.

Il secondo rilevamento sull’affluenza, aggiornato alle ore 19 di oggi, domenica 8 giugno, segna a livello nazionale una partecipazione del 15,7%, ancora molto distante dalla soglia richiesta. Il dato al primo rilevamento delle ore 12 si era attestato al 7,36%.

Nel dettaglio locale, a Tarquinia ha votato entro le 19 il 13,2% degli aventi diritto, restando sotto la media nazionale. Le percentuali risultano simili tra i cinque quesiti. A Montalto di Castro l’affluenza rimane ancora più bassa, con percentuali ferme all’11,7%.

Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 23 di questa sera, e riprenderanno domani, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15. Per votare è necessario recarsi nel proprio seggio di residenza, muniti di tessera elettorale e documento di identità valido.