Regionali, Amato, Ziccardi e Ricci: “Valentina Paterna in regione una concreta opportunità per il territorio”

Riceviamo dai consiglieri di maggioranza del Comune di Tarquinia Amato, Ricci e Ziccardi e pubblichiamo

Un rappresentante del nostro territorio, della nostra città in Regione Lazio: questa la prospettiva che si sta delineando nelle ultime settimane, con contorni ogni giorno sempre più marcati. Il motivo? Fattuale e oggettivo. Con Francesco Rocca Presidente, come certificato dai sondaggi, è fortemente plausibile che Fratelli d’Italia possa essere l’unica lista ad esprimere i due rappresentanti della provincia di Viterbo in seno al Consiglio regionale. Su quattro candidati, ecco che l’elezione di Valentina Paterna è una realtà molto concreta, che, sfruttando un quadro politico unico e difficilmente ripetibile, consentirebbe al nostro territorio di avere un proprio referente nella maggioranza di questa Regione.

Con l’importante appuntamento del 12 e 13 febbraio ormai alle porte, ci teniamo quindi a condividere queste riflessioni e a sottolineare la grande opportunità che effettivamente si presenta. Valentina in questi giorni ci ha emozionato. Ci ha emozionato la sua forza e la determinazione, unitamente alla genuinità delle sue parole. L’abbiamo vista lanciarsi in questa sfida partendo dall’ascolto e dal confronto e siamo sicuri che con la stessa umiltà e disponibilità saprà farsi portavoce delle istanze del territorio. Sanità, Agricoltura, Ambiente, Sociale e Turismo.

Rivolgiamo pertanto l’invito a riflettere, anche al di là delle bandiere politiche, sulla possibilità e opportunità di avere Tarquinia rappresentata in Regione Lazio. Magari proprio insieme a Daniele Sabatini, anche lui candidato nella stessa lista e grande amico del nostro territorio, che sarà possibile votare grazie alla doppia preferenza. Il 12 e 13 febbraio barriamo il simbolo Fratelli d’Italia e scriviamo Paterna e Sabatini. Forza Valentina! Forza Daniele!