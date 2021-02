Regione Lazio, al via da oggi primo febbraio le prenotazioni per il vaccino anti Covid per gli over 80

Da oggi, lunedì 1° febbraio, a partire dalle 12, le persone con età pari o superiore ad 80 anni possono prenotare il proprio vaccino anti Covid-19: lo spiega il sito SaluteLazio del Sistema sanitario regionale, che chiarisce come siano inclusi nella campagna di vaccinazione anche tutti i nati nel 1941.

Per prenotare è sufficiente il codice fiscale e potranno effettuare la prenotazione anche anche familiari o conoscenti, con il codice fiscale della persona interessata. La somministrazione dei vaccini avrà inizio l’8 febbraio.

Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere il luogo dove vaccinarsi, in base alla disponibilità e con la prenotazione del primo vaccino sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, da effettuare sempre nella stessa sede. 72 ore prima dell’appuntamento prenotato, poi, un sms ricorderà l’appuntamento fissato. L’adesione alla vaccinazione è libera e volontaria.

Il sito comunica inoltre che il numero per l’assistenza alla prenotazione o per comunicare eventuali disdette è lo 06 164161841, attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 – 19.30 e il sabato con orario 7.30 – 13.00. Il Numero Verde per le persone over 80 con motivi accertati di non autosufficienza è 800 118 800, attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20; tramite questo servizio sarà possibile trasferire la richiesta di vaccinazione a domicilio all’Asl competente.

Per ulteriori informazioni, è disponibile a questo link una pagina con le domande frequenti.