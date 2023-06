Regione Lazio, Paterna: “Il problema delle acque nel viterbese va affrontato con urgenza”

Riceviamo dalla consigliera regionale Valentina Paterna e pubblichiamo

Valentina Paterna, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Pisana ha risposto oggi ad una lettera di Alessandro Romoli, presidente A.T.O. Lazio Nord Viterbo, nella quale si evidenziano tra l’altro i gravi problemi di non conformità al consumo umano delle acque distribuite. “Gentile Presidente – scrive la Paterna – la criticità nella gestione del servizio idrico, così come la gestione finanziaria dell’ATO stessa, da lei rappresentati, sono oggettivi e riscontrabili. In particolare è preoccupante quello che riguarda la gestione e la realizzazione del sistema di potabilizzazione. I primi a pagarne le conseguenze sia in termini di servizi che di costi sono i cittadini di Viterbo e della sua provincia. Ritengo giusto – sostiene la Paterna – affrontare con urgenza e concretezza la grave criticità, anche con la costituzione di un tavolo operativo da istituire al più presto. Il miglioramento del sistema idrico e l’abbattimento dei costi per l’intera comunità saranno sempre una priorità della mia attività politica”.