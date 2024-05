Palio delle Contrade, vince Santa Maria in Castello: le immagini della sfilata e della gara

La città di Tarquinia ha ospitato tra venerdì e sabato la 19esima edizione del Palio delle Contrade, evento tornato in città dopo qualche anno di assenza. Dopo la sfilata di venerdì sera, ieri è stato il turno della sfida in piazza Matteotti per assegnare il palio.

La Competizione

I cavalieri delle sette Contrade – San Martino, Santa Lucia, Santa Margherita, Sant’Antonio, Santa Maria in Castello, Madonna di Valverde e San Pancrazio – si sono succeduti sul campo gara nel tentativo di infilare sei anelli in punta di lancia e la stella sorretta dall’immagine del Saracino.

Il Trionfo di Santa Maria in Castello

La vittoria è andata alla contrada di Santa Maria in Castello, che ha totalizzato 108 punti, aggiudicandosi così il prestigioso titolo. Seguono le altre Contrade con San Pancrazio (79), Madonna di Valverde (66), San Martino (63), Santa Lucia (57), Santa Margherita (53) e Sant’Antonio (25). Andrea Fattori è stato insignito del premio come miglior cavaliere, mentre il riconoscimento per il miglior abbellimento è stato assegnato alla contrada di Santa Lucia.