Regione Lazio, tre bandi da 84 milioni per innovazione e sostenibilità nelle aziende agricole

“La Regione Lazio, tramite l’assessorato all’Agricoltura, ha pubblicato tre bandi da 84 milioni di euro rivolti alle imprese agricole laziali”. A darne notizia è il consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura della Regione Lazio.

I bandi attivano il regime di aiuti previsto dal complemento dello Sviluppo Rurale 2023/27 del Lazio e sono rivolti a tutte le aziende agricole laziali. “Il primo bando, con dotazione finanziaria di 54 milioni di euro – spiega Zelli – finanzia gli investimenti produttivi per la competitività delle aziende agricole. Il secondo, da 27 milioni, gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Il terzo, invece, con 3 milioni finanzia gli investimenti per la produzione di energia per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Questo maxi-intervento è finalizzato – puntualizza il presidente – a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un’azione di rafforzamento della produttività, della redditività e della competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, allo stesso tempo, le performance climatico-ambientali. Gli investimenti ammissibili sono previsti nei settori ortofrutticolo, vitivinicolo, lattiero-caseario, carne, olivicolo, cerealicolo/foraggero, florovivaistico, sementiero, allevamenti minori e altri comparti produttivi”.

I bandi pubblici finanziano gli investimenti relativi alla valorizzazione del capitale aziendale (attraverso l’acquisto, realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale), al miglioramento tecnologico e dei cicli produttivi e dei processi di integrazione nell’ambito delle filiere. Inoltre, sono ammissibili anche le azioni volte all’adeguamento o al potenziamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale. Tra questi sono compresi la costruzione, acquisizione, incluso il leasing, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario e l’acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e allestimenti, inclusa la messa in opera. Per quanto concerne l’energia, c’è la possibilità di finanziare investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, a patto che rispettino determinati requisiti.

“Tramite questi avvisi pubblici – conclude Zelli – la Regione Lazio guidata dall’amministrazione Rocca tende una mano a tutti gli imprenditori del settore agricolo, sostenendo un settore che traina l’economia regionale. Grazie a questo stanziamento da 84 milioni sarà possibile non solo aprire nuovi mercati ma anche migliorare la sostenibilità ambientale, in un’ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione, intervenendo anche sul benessere animale. Auspico una massiccia risposta da parte delle aziende, che potranno beneficiare di una misura strategica per l’intero comparto. Ringrazio infine l’assessore Giancarlo Righini per l’ottimo lavoro, coadiuvato da quelli degli uffici regionali, nella stesura dei bando”.