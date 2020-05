Riapre domani la Biblioteca Comunale a Porto Santo Stefano

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo circa due mesi di chiusura a causa dell’emergenza Coronavirus, domani 19 maggio riapre la Biblioteca Comunale a Porto S.Stefano.

Nel rispetto degli standard di sicurezza la struttura sarà aperta esclusivamente per il prestito dei materiali e per la loro restituzione, nei giorni di martedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 per il ritiro dei materiali prenotati ed il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per la restituzione.

Rimane sospeso il servizio di interprestito e il prestito interbibliotecario ILL mentre rimane attivo il servizio di Document Delivery sia in entrata che in uscita.

Il prestito avviene su prenotazione. Gli utenti debbono prenotare con almeno 24 ore di anticipo rispetto al giorno previsto per ritiro del materiale.

La prenotazione può avvenire inviando una mail a biblioteca@comune.monteargentario.gr.it; telefonando al numero 0564-815865 o tramite sistema operativo CLAVIS per chi è già dotato di credenziali di accesso.

Il materiale potrà essere ritirato il martedì pomeriggio e comunque secondo le indicazioni fornite dalla Responsabile della Biblioteca.

La restituzione del materiale avverrà il giovedì mattina. Sarà messa a disposizione una scatola nella quale l’utente in autonomia potrà poggiare i libri riconsegnati

Nel periodo di chiusura i locali della Biblioteca Comunale, l’impianto di areazione e tutto il materiale in deposito sono stati sanificati.

I libri restituiti vengono sanificati ponendoli in isolamento per n. 10 giorni sulla base delle “Linee guida per le operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche e per la gestione delle loro collezioni, al fine di contenere il rischio di contagio da Coronavirus” – Istituto Centrale di Patologia per gli Archivi e per il Libro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Si può accedere alla Biblioteca uno alla volta. Nell’attesa del proprio turno gli utenti devono sostare nel piazzale adiacente alla struttura avendo cura di mantenere la distanza interpersonale di mt. 1,8 come segnalato anche dalle strisce adesive sul pavimento.

Gli utenti possono entrare soltanto se indossano la mascherina e sono tenuti ad utilizzare il gel igienizzante mani, posizionato all’ingresso della Biblioteca. Devono mantenere la distanza di un metro dal bancone. Per motivi di sicurezza è precluso l’utilizzo dei servizi igienici. Per qualsiasi altra informazione è possibile telefonare al numero 0564-815865.