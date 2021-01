Rifiuti radioattivi, in Consiglio comunale a Montalto contrarietà unanime all’individuazione delle aree sul territorio

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

Nel pomeriggio di sabato 16 gennaio è stata approvata, con voto unanime dei presenti in consiglio comunale, la mozione che trattava il tema dell’individuazione dei siti di stoccaggio delle scorie radioattive nel territorio di Montalto di Castro. Con la mozione in esame si è espressa la netta contrarietà all’individuazione dei siti mappati dalla Sogin attraverso l’avviso pubblico divulgato in data 5 gennaio 2021.



«Ringrazio tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, che in un clima disteso e sereno hanno dato prova di grande senso civico e responsabilità territoriale – afferma il sindaco ff Luca Benni -. Mi auguro che questo sia da esempio per tutte le istituzioni e che anche i Comuni della Tuscia seguano quanto avvenuto oggi nel Comune di Montalto di Castro.

Mi farò portavoce affinché la tutela dell’ambiente e del territorio, nonché la salute di tutti i nostri cittadini di Montalto di Castro e Pescia Romana, siano rispettati nelle sedi competenti – aggiunge Benni – e spero che tutto il territorio della provincia di Viterbo abbia il supporto delle istituzioni come in questi giorni espresso da tutte le forze politiche con voce unanime. Ci assumeremo la responsabilità di coinvolgere i cittadini e le associazioni affinché possa essere redatto un documento che sia espressione di tutti e per tutti. Auspico – conclude Benni – che le forze politiche per una volta mettano da parte i propri idealismi e si uniscano insieme per difendere il territorio come oggi ci ha dato l’esempio il Consiglio comunale di Montalto di Castro».