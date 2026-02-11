Roma, cultura protagonista dal 13 al 19 febbraio: mostre, visite guidate e iniziative speciali per San Valentino

Dal 13 al 19 febbraio 2026 torna un ricco calendario di appuntamenti promosso dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con il coordinamento di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura. Tra le novità, da venerdì 14 febbraio apre al pubblico la mostra Lanterne Magiche. Fotografie dalla collezione di Valerio de Paolis al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, con una selezione di capolavori della fotografia italiana e internazionale visitabile fino al 6 settembre 2026.

Proseguono inoltre le visite guidate gratuite alla mostra La Grecia a Roma ai Musei Capitolini – Palazzo Caffarelli, con oltre 150 opere tra sculture, rilievi, ceramiche e reperti archeologici, arricchite da contenuti multimediali. Gli appuntamenti sono in programma domenica 15 febbraio alle 11.30 (in italiano) e alle 16.30 (in inglese), con prenotazione obbligatoria.

RomAmor e San Valentino: itinerari sull’amore nei musei e nella città

In occasione di San Valentino torna RomAmor, il programma di visite e percorsi dedicati al tema dell’amore nei Musei civici e negli spazi urbani. Le iniziative prendono il via venerdì 13 febbraio con una visita al Museo delle Mura e un itinerario di street art al Pigneto. Sabato 14 febbraio sono previsti appuntamenti al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, al Museo di Roma a Palazzo Braschi e alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi.

Domenica 15 febbraio il programma prosegue con visite alla Villa di Massenzio e al Museo di Casal de’ Pazzi. Tutte le attività sono gratuite con pagamento del biglietto d’ingresso secondo tariffazione vigente (gratuito per possessori di Roma MIC Card e residenti a Roma), con prenotazione obbligatoria allo 060608.

Visite tematiche, attività per famiglie e spettacoli al Planetario

Il calendario settimanale include anche le visite alla Casa Museo Alberto Moravia, gli appuntamenti del ciclo Roma Racconta… al Museo di Roma, le passeggiate archeologiche ai Sepolcri di via Statilia e al Sepolcro degli Scipioni, oltre alle iniziative riservate ai possessori della Roma MIC Card alla Centrale Montemartini.

Ampio spazio anche alle attività per bambine e bambini, con laboratori e visite animate al Museo di Casal de’ Pazzi, al Museo Giovanni Barracco e alla Centrale Montemartini. Proseguono infine gli spettacoli astronomici al Planetario di Roma, con un fitto programma dedicato sia al pubblico adulto sia ai più piccoli.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero unico 060608 (tutti i giorni 9.00–19.00).