RUOK: finalmente on line anche il video del nuovo singolo di Giraffe

Dopo l’anteprima nazionale di ieri su Billboard Italia, dalle 14 è disponibile il video ufficiale del nuovo singolo di Giraffe, aka Lorenzo Passamonti, RUOK, trasmesso anche in rotazione radio sul circuito RTL.

“Tutti i soggetti sono la stessa persona con abiti diversi eppure lei è attratta da qualcosa di diverso, forse unico” spiega Giraffe, in un’inedita versione da ballerino al fianco di Kimberly Margani. “Il video è un vortice comunicativo: mentre dal brano “parlano” le parole, nel video parla la danza ed entrambi i linguaggi raccontano la metafora più vera, la vita che che a volte ti respinge in modo inspiegabile e prende strade inaspettate che sfuggono al nostro controllo”.

“Durante tutto il video – continua Lorenzo – non si può non notare un dettaglio che forse fornisce la chiave di lettura di tutta la storia: uno dei personaggi interpretati da Giraffe, quello a cui la protagonista indirizza il suo interesse, mostra le mani tinte di nero. Non è esplicito cosa rappresentino ma non possiamo esimerci dal chiedercelo. Forse rappresentano la volontà di Giraffe di “sporcarsi le mani”, di mettersi in gioco e di entrare “dentro” le cose? Oppure l’aver cominciato ad acquisire una nuova consapevolezza che lo sta segnando e che lo sta guidando verso composizioni più mature?”

Il video, girato, montato e diretto da Alessandro Passamonti, assistente camera Fabrizio Farroni, sembra avere un lieto fine e culmina con una scena che ricorda – o omaggia – la sequenza ormai leggendaria di Pulp Fiction anche se dopo i crediti un immagine inaspettata fornisce una chiave di lettura nuova. Consigliamo quindi di vedere il video fino alla fine.

Con Kimberly Margani e Lorenzo Passamonti

Regia/DOP : Alessandro Passamonti

Assistente camera: Fabrizio Farroni

Montaggio: Alessandro Passamonti

Assistenti Coreografa : Alessia Zampieri

Runner : Riccardo Filippi

Trucco : Maddalena Picentini (@maddalenamakeup)

Arianna Ferri (@ariannaferri_mua)

