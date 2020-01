Ryanair, tra gennaio e febbraio giornate di reclutamento per cercare nuovi assistenti di volo

La nota compagnia aerea irlandese di viaggi low-cost ha reso note le prossime date dei Cabin Crew Day, le giornate dedicate al reclutamento di nuovi assistenti di volo, in collaborazione con Crewlink, una società che da anni coadiuva la ricerca di questo tipo di personale specializzato.

Molte sono le date di selezione annunciate sul territorio italiano, durante le quali si svolgeranno i veri e propri colloqui.

Requisiti

Per proporsi come assistenti di volo Ryanair sono necessari i seguenti requisiti:

età superiore ai 18 anni ;

; altezza minima di 1,57 m , proporzionata col peso;

, proporzionata col peso; essere fluenti nella lingua inglese ;

; buona forma fisica;

buone capacità visive (le lenti a contatto sono ammesse);

buone capacità natatorie.

Selezioni

Le selezioni prevedono il superamento di un test in lingua inglese e un colloquio con i responsabili delle Risorse Umane di Ryanair. Le prossime date di selezione in Italia sono:

Bologna – 8 gennaio 2020;

– 8 gennaio 2020; Pisa – 8 gennaio 2020;

– 8 gennaio 2020; Bari – 10 gennaio 2020;

– 10 gennaio 2020; Roma – 14 gennaio 2020;

– 14 gennaio 2020; Venezia – 15 gennaio 2020;

– 15 gennaio 2020; Catania – 15 gennaio 2020;

– 15 gennaio 2020; Napoli – 16 gennaio 2020;

– 16 gennaio 2020; Milano – Bergamo, 17 gennaio 2020;

– Bergamo, 17 gennaio 2020; Cagliari , 21 gennaio 2020;

, 21 gennaio 2020; Palermo , 22 gennaio 2020;

, 22 gennaio 2020; Torino , 24 gennaio 2020;

, 24 gennaio 2020; Genova , 28 gennaio 2020;

, 28 gennaio 2020; Verona , 30 gennaio 2020;

, 30 gennaio 2020; Pescara , 30 gennaio 2020;

, 30 gennaio 2020; Roma – 5 febbraio 2020;

Pisa – 5 febbraio 2020;

– 5 febbraio 2020; Bari – 5 febbraio 2020;

– 5 febbraio 2020; Catania – 5 febbraio 2020; – 6 febbraio 2020;

– 5 febbraio 2020; – 6 febbraio 2020; Napoli – 7 febbraio 2020;

– 7 febbraio 2020; Milano – Bergamo, 7 febbraio 2020;

– Bergamo, 7 febbraio 2020; Venezia – 12 febbraio 2020;

– 12 febbraio 2020; Torino – 19 febbraio 2020;

– 19 febbraio 2020; Palermo – 20 febbraio 2020;

– 20 febbraio 2020; Cagliari – 21 febbraio 2020;

– 21 febbraio 2020; Roma – 25 febbraio 2020;

– 25 febbraio 2020; Bari – 26 febbraio 2020;

– 26 febbraio 2020; Catania – 26 febbraio 2020;

– 26 febbraio 2020; Bologna – 26 febbraio 2020;

– 26 febbraio 2020; Napoli – 27 febbraio 2020;

– 27 febbraio 2020; Milano – Bergamo, 28 febbraio 2020.

Nota bene: per partecipare alle giornate di selezione è richiesto un abbigliamento formale (pantaloni lunghi e camicia per gli uomini, camicia, gonna e collant color carne per le donne). I candidati non rispecchieranno questi requisiti non saranno ammessi.

Chi verrà selezionato, durante il colloquio di lavoro, potrà partecipare ad un corso di formazione per il personale di bordo della durata di 6 settimane e chi supererà il corso verrà assunto.

Guida alla candidatura

Per candidarsi, consultare la pagina web dei Recruitment Days, selezionare la giornata alla quale si desidera partecipare e caricare il proprio CV online come indicato.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni sull’offerta, consultare il sito web di Crewink.