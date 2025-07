Saldi estivi 2025 al via dal 5 luglio anche nel Lazio: sconti su abbigliamento e calzature

Riceviamo da Confesercenti e pubblichiamo

Count down per i saldi di fine stagione, dal 5 Luglio anche il Lazio apre a sconti e promozioni su abbigliamento, calzature ed accessori.

Anche se, come evidenziato da alcuni precedenti comunicati della Confesercenti Nazionale la fiducia delle famiglie resta fragile, influenzata dal clima personale e dalla percezione della situazione corrente del contesto generale, a giugno le rilevazioni Istat hanno registrato una discesa dell’indice dei consumi da 96,5 a 96,1 quindi per il comparto del commercio saranno determinanti gli andamenti del mese di luglio, quando i saldi della stagione estiva potrebbero finalmente favorire un più consistente recupero dei consumi.

In questo quadro e con questo auspicio si inserisce l’avvio ufficiale, secondo le normative, della stagione dei saldi estivi, una data valida per i negozi fisici di tutta Italia.

Gli sconti sulle collezioni di fine stagione potranno, di fatto, protrarsi per un periodo di 60 giorni fino ai primi di settembre.

Pur in un panorama che necessita di regole, di controlli e di tutele, acquisti per circa 700 milioni di euro son stati oggetto in anticipo di vendite promozionali, pre-saldi, sconti web e offerte via social e oltre 6,5 milioni di consumatori hanno già approfittato delle offerte, spendendo in media circa più di 100 euro a testa, l’ufficialità dell’avvio dei saldi restituisce giusta misura alle norme nella quale la responsabilità di trasparenza e correttezza passa attraverso i comportamenti corretti dei negozianti e quelli informati dei clienti.

Gli esercenti hanno l’obbligo di esporre in modo chiaro il prezzo di partenza e la percentuale di sconto applicata ricorda Lina Novelli della Presidenza Nazionale responsabile della Fismo Confesercenti Provinciale convinta che abbigliamento, calzature ed accessori sono sempre un ottimo investimento da realizzare con “acquisti consapevoli ed attenti che puntano sulla qualità, sui negozi di fiducia e di vicinato per garantire all’acquirente uno shopping intelligente, edotto e ragionato”

Vincenzo Peparello Presidente della Confesercenti Provinciale in linea con la struttura Nazionale, pur riponendo fiducia nei saldi come boccata di ossigeno per le aziende commerciali ribadisce “ la necessità, come da continua richiesta manifestata in varie occasioni, nelle diverse sedi e strutture istituzionali, presentata anche nell’accordo Stato-Regioni, di riportare i saldi di fine stagione nella sua naturale collocazione temporale, sostenendo l’urgenza di ripristinare una funzione più appropriata per una gestione corretta e puntuale della vita dell’impresa finalizzata a migliorare la capacità di reddito delle aziende senza trascurare le migliori opportunità di acquisto per i consumatori”.