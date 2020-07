Saline, la nuova ordinanza che vieta il traffico: ma c’è qualche perplessità

(f.e.) Oasi delle Saline off-limits alle auto. Arriva l’ordinanza ma c’è già chi sottolinea qualche dimenticanza. Molto probabilmente come già successo per il centro storico e di recente con Via Vecchia della Stazione ci sarà bisogno di una rettifica anche urgente.

Nella zona infatti è presente la stazione dei Carabinieri Forestali e non è consentito il traffico agli utenti che debbano raggiungerla. Si tratta di un tratto di strada lungo quasi due chilometri che le persone debbono compiere a piedi visto che, da precedente ordinanza, il transito della navetta è stato interdetto in attesa dei lavori di rafforzamento del ponticello di accesso al compendio.

Ma andiamo con ordine. Secondo i dettami dell’ordinanza “il solo transito è concesso ai veicoli autorizzati (residenti, affittuari, titolari/utilizzatori/ospiti di immobili il cui accesso è ubicato nel tratto di strada sopra citato, ospiti delle strutture ricettive ubicate sul tratto di strada interessato, veicoli a servizio dei disabili muniti degli appositi contrassegni, FF.OO)”.

Curiosamente sempre citando l’ordinanza gli autorizzati, ovvero tutte le categorie di cui sopra, “la sosta dei veicoli autorizzati è consentita per il tempo strettamente necessario al carico/scarico merci e bagagli” e l’ordinanza specifica come “la sosta è interdetta anche ai veicoli a servizio dei diversamente abili muniti degli appositi contrassegni”. Dunque come faranno i ricercatori dell’università a raggiungere il centro ittogenico? E le gite didattiche? E chi ha bisogno della stazione dei Carabinieri? Domande a cui probabilmente si dovrà rispondere con una modifica urgente dell’ordinanza.