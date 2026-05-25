Palio dell’Anello 2026, a Tarquinia vince la contrada Sant’Antonio

È ancora la contrada Sant’Antonio a conquistare il Palio dell’Anello di Tarquinia: i colori giallo e blu, guidati anche dal fantino Daniele Leri, salgono sul gradino più alto della manifestazione riuscendo a totalizzare 181 punti.

San Pancrazio e Santa Lucia completano il podio

Al secondo posto si è classificata la contrada San Pancrazio, che ha chiuso con 166 punti grazie anche alla prestazione dei fratelli Massimiliano e Andrea Ortenzi, premio individuale per il miglior tempo di gara con 23.18 secondi.

Terza piazza per la contrada Santa Lucia, capace di totalizzare 156 punti al termine delle prove.

Otto le contrade che hanno preso parte all’edizione 2026 del Palio: San Martino, Madonna di Valverde, San Pancrazio, Santa Margherita, Santa Lucia, Sant’Antonio, San Leonardo e Santa Maria in Castello, per un evento che ha caratterizzato gli ultimi due weekend cittadini.