Tarquinia, emergenza idrica all’Argento: famiglie senz’acqua da giorni

Una cittadina del comune di Tarquinia ha segnalato la grave situazione di disagio che sta interessando la località Borgo dell’Argento, dove da giorni numerose famiglie si trovano senza acqua potabile. Secondo quanto riferito, l’intera zona sarebbe alle prese con un’interruzione totale del servizio idrico a partire da venerdì scorso.

Guasto ancora non individuato

Alla base del disservizio ci sarebbe una rottura importante lungo la rete idrica, che al momento non sarebbe stata ancora localizzata. La situazione sta creando pesanti difficoltà ai residenti, impossibilitati a svolgere le normali attività quotidiane, dal lavarsi al provvedere alle esigenze domestiche essenziali.