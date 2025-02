San Giovanni Valdarno abbraccia l’innovazione

Riceviamo e pubblichiamo

Parlano di Skylab Studios su La Nazione: San Giovanni Valdarno è solo l’ultimo splendido borgo che ha scelto di affidarsi all’esperienza dell’agenzia specializzata in visual marketing interattivo, confermando la Segnaletica Turistica Interattiva la soluzione innovativa più adottata dai comuni italiani. Conosciuto principalmente come casa natale del celebre pittore Masaccio, il borgo ricco di storia e cultura, si distingue per la sua particolare bellezza, a partire dalla sua originale pianta urbana disegnata da Arnolfo di Cambio quando il borgo si chiamava ancora Castel San Giovanni.

A breve, le vie della cittadina saranno arricchite dai pannelli della nuova segnaletica turistica, prevista in particolare per sei diversi punti di interesse. Ogni pannello, oltre alla descrizione del monumento o sito d’interesse in questione, possiede un Qr Code che, se scansionato da un qualsiasi smartphone, permette di accedere a diversi contenuti aggiuntivi, appositamente sviluppati per consentire la massima accessibilità al patrimonio culturale che il borgo ha da offrire. Ovviamente, ogni contenuto multimediale della segnaletica viene ideato con una particolare attenzione nei confronti di turisti affetti da disabilità, sia motorie che sensoriali, un tema estremamente importante all’interno degli Studios creativi di Skylab che da anni punta allo sviluppo di un turismo sostenibile e inclusivo.

Per rispondere a queste esigenze, la nuova segnaletica di San Giovanni Valdarno sarà arricchita da videoguide in LIS (Lingua Italiana dei Segni), audioguide e audiodescrizioni. Basterà scansionare il Qr code presente sui pannelli della segnaletica turistica per consentire ai visitatori non udenti di avere accesso a videoguide realizzate in collaborazione con le associazioni e gli enti predisposti per la diffusione della LIS e la tutela delle persone non udenti. Al fine di garantire la completezza del servizio, accanto alle videoguide in LIS, verranno realizzate anche delle audioguide con audiodescrizoni particolareggiate per ipovedenti e ciechi, fondamentali per consentire anche a chi non vede, di avere accesso ad un museo o un’opera d’arte. Realizzate anche in lingua inglese, le audioguide miglioreranno la fruibilità di un sito turistico anche ai visitatori stranieri.

A dare poi uno slancio al turismo del futuro di San Giovanni Valdarno, sarà la realizzazione di un Virtual Tour della cittadina, altro prodotto d’eccellenza firmato Skylab Studios. Questo strumento, combinando fotografia e interattività, consente di simulare una passeggiata tra le vie della cittadina, osservare dettagli nascosti di una chiesa o di un’opera d’arte e immergersi all’interno di luoghi anche non aperti al pubblico comodamente da casa, garantendone quindi l’accessibilità anche a coloro che sono affetti da disabilità motorie.

Skylab Studios mostra tutta la sua riconoscenza alla splendida cittadina dell’aretino e all’amministrazione guidata da Valentina Vadi, per essersi affidata alle sue soluzioni innovative inaugurando un percorso fatto di innovazione e crescita per il comune, che presto si racconterà come mai prima d’ora unendosi agli oltre 200 comuni che hanno già scelto l’esperienza di Skylab Studios.