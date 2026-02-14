San Valentino 2026, Confesercenti: spesa media intorno agli 80 euro tra cene romantiche, regali e ultimi saldi

Foto di freestocks.org: https://www.pexels.com/it-it/foto/rosso-amore-cuore-sfocatura-3731876/

Riceviamo da Confesercenti informa e pubblichiamo

Almeno il 60% degli italiani non rinuncia a celebrare la festa di San Valentino. L’indagine condotta da Confesercenti sui consumi per la festa di San Valentino parlava già di un budget di spesa di circa 80 euro, importo che si dovrebbe confermare anche questo anno.

Chi ha deciso di festeggiare, non rinuncia alla cena romantica, si tratta di almeno il 70%, mentre una percentuale di poco minore non rinuncerà a fare regali ed una percentuale che si dovrebbe mantenere costante del 5% finalizzerà la festa ai viaggi. Nell’elenco le vacanze o i pacchetti di attività di coppia risultano significativi come i prodotti di cosmetica o servizi e percorsi benessere. I tradizionali cioccolatini non trovano concorrenza e rimangono il dono romantico più amato dagli italiani. Tra i regali più gettonati ci sono i prodotti di profumeria, i fiori, gli accessori di gioielleria e gli accessori moda. anche grazie alla spinta dei saldi invernali ancora in corso.

Il periodo di San Valentino coincide, infatti, nel Lazio con le battute finali dei saldi invernali 2026 (in altre regioni terminano a fine febbraio o inizio marzo, come in Sicilia il 15 marzo o in diverse regioni il 28 febbraio). Molti negozi fisici e online propongono promozioni “ultimo minuto” con sconti fino al 50% e oltre proprio in occasione della settimana di San Valentino.

Per Lina Novelli rappresentante Fismo Nazionale e Provinciale la festa di San Valentino rappresenta “un forte valore emotivo che le aziende possono capitalizzare, gli acquirenti per questo evento sono più inclini a spendere per regali che possano esprimere la loro affettività e gratitudine”. Per le aziende, questa occasione rappresenta “un’opportunità di condividere con i consumatori acquisti legati all’emotività piuttosto che a una semplice necessità”.

I saldi e le promozioni per San Valentino 2026 offrono il vantaggio di acquistare regali a prezzi scontati. Per questa finalità, non mancano le campagne di marketing che puntano su un mix di romanticismo tradizionale e offerte “last minute”.

Per Vincenzo Peparello Presidente Provinciale Confesercenti questa festività che si concilia con l’ultimo periodo dei saldi invernali deve fare sintesi tra l’interesse del consumatore e quello delle aziende invitando anche per questo fine settimana ad “acquisti consapevoli nei negozi di vicinato che da sempre sono espressione di qualità e serietà, oltre a svolgere un ruolo attivo nel far vivere i centri storici e le città”