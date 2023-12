Santa Fiora, campagna abbonamenti record per la stagione teatrale 2023/2024

La campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2023-2024 nel Comune di Santa Fiora ha superato tutte le aspettative, registrando un record di 106 abbonamenti venduti. Il sindaco Federico Balocchi ha enfatizzato l’importanza di questo risultato, esprimendo la sua soddisfazione per il notevole incremento rispetto alla stagione precedente, durante la quale erano stati venduti 75 abbonamenti.

Il sindaco Balocchi ha dichiarato: “Sono felice di annunciare questo successo. Se confrontiamo questo dato con quello della scorsa stagione, in cui erano stati venduti 75 abbonamenti, che già rappresentava un risultato significativo, raggiungere i 106 abbonamenti è un incremento notevole per un teatro delle dimensioni del nostro, che conta in totale 208 posti. Abbiamo imposto un limite massimo alla vendita per garantire spazio sufficiente anche per i singoli biglietti, altrimenti il numero sarebbe ulteriormente aumentato.”

L’amministrazione comunale è particolarmente soddisfatta per diversi motivi, il principale dei quali è il chiaro segnale di gradimento per gli spettacoli proposti in cartellone. La stagione teatrale di Santa Fiora presenta nomi di rilievo che non hanno nulla da invidiare ai palcoscenici nazionali più noti, offrendo spettacoli di compagnie professionali non replicati in zona, rendendo il cartellone attraente non solo per i residenti, ma anche per la popolazione dei comuni limitrofi.

Il sindaco Balocchi ha sottolineato un elemento significativo nel numero crescente di abbonamenti venduti, evidenziando una forte voglia di tornare a teatro, soprattutto dopo l’interruzione legata alla pandemia. Ha definito la stagione attuale come “la stagione della ripartenza”, e la risposta positiva dei cittadini dimostra una connessione sempre più forte tra la comunità e il teatro.

Il sindaco ha concluso ringraziando la Fondazione Santa Fiora Cultura, il suo consiglio, i collaboratori e il direttore artistico Roberto Nicorelli per il loro impegno. La stagione teatrale ha inaugurato con successo lo spettacolo “Chi è causa del suo male” curato dal “Gruppo senza sipario” il 10 dicembre scorso.

I prossimi appuntamenti includono lo spettacolo “Dove vai tutta nuda?” del Laboratorio Ridi Pagliaccio il 13 gennaio, seguito da Drusilla Foer in “Venere Nemica” il 23 gennaio, e Domenico Iannacone con “Che ci faccio qui…in scena” il 2 febbraio. La stagione prosegue con altri appuntamenti di spicco, concludendosi il 20 aprile con Filippo Nigro in “Every brilliant thing (Le cose per cui vale la pena vivere)”.

Per informazioni sui biglietti, è possibile contattare il numero 353.45.88.492 o visitare la pagina Facebook della Fondazione Santa Fiora Cultura.