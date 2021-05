Santa Fiora: l’8 maggio il Comune aderisce alla Giornata Mondiale della Croce Rossa illuminando la torre e la rupe

Riceviamo dal Comune di Santa Fiora e pubblichiamo

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che si celebra l’8 maggio, il Comune di Santa Fiora, illuminerà di rosso la Torre in piazza Garibaldi e la rupe.

L’8 maggio si festeggia in tutto il pianeta il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari della Croce Rossa. La celebrazione cade nel giorno di nascita di Henry Dunant considerato il fondatore dell’associazione.

“La città di Santa Fiora si tingerà di rosso – afferma il vicesindaco Azzurra Radicchi – per aderire alla Giornata mondiale, testimoniando così l’alto valore che riconosciamo all’operato della Croce Rossa in tutto il territorio nazionale e nelle nostre piccole realtà, soprattutto in un periodo difficile e complesso come quello dell’emergenza pandemica. L’obiettivo della Giornata è anche quello di avvicinare la cittadinanza al Movimento della Croce Rossa, passaggio fondamentale per stimolare le persone a diventare volontari.”