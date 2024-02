Santa Marinella, a marzo in due weekend la terza edizione dei “Boat Days”

Santa Marinella si prepara ad accogliere la terza edizione del “Boat Days”, un evento dedicato al mondo della nautica e del mare, in programma dal 15 al 17 e dal 22 al 24 marzo 2024 presso il Porto Turistico “Marina di Santa Marinella”.

Durante i due fine settimana, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare e provare le proposte del mercato nautico, con anteprime e novità di settore. L’evento si svolgerà nell’area portuale, ai piedi del Castello Odescalchi, diventando il fulcro per gli appassionati di mare e nautica.

Il Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, ha dichiarato: “Boat Days è il più importante appuntamento del settore nautico del Lazio ed è un evento leader nel panorama degli appuntamenti nautici. Siamo orgogliosi di ospitarlo ancora una volta nella nostra città, richiamando ogni anno migliaia di visitatori.”

L’evento, patrocinato da Confindustria Nautica, vedrà la presenza di oltre 30 espositori che presenteranno imbarcazioni, gommoni e motori sia a terra che in acqua per le prove in mare. L’ingresso è gratuito e l’evento si svolgerà dalle 9.30 alle 18.30 nei due fine settimana.

Il Consigliere e Presidente del Consiglio, Emanuele Minghella, ha commentato: “L’indotto turistico ed economico che si viene a creare attraverso iniziative come questa è senza dubbio ragguardevole, ed è su questa strada che l’Amministrazione Comunale vuole investire e proseguire.”

“Boat Days” si svolge con il patrocinio di Confindustria Nautica, Coni, Sport e Salute, Guardia Costiera, Regione Lazio, Comune di Santa Marinella, Federazione Italiana Vela ed in collaborazione con il Parlamento europeo – Ufficio in Italia.