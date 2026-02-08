Santa Marinella, crolla il parapetto di un ponte: disagi sulla linea tra Santa Severa e Civitavecchia

Mattinata di paura a Santa Marinella, dove nella giornata di domenica 8 febbraio è crollata parte del parapetto di un ponte in prossimità della Vecchia Aurelia, nella zona della Quartaccia. Il cedimento ha interessato le barriere di protezione della linea ferroviaria, causando immediate ripercussioni sulla circolazione dei treni.

Fortunatamente non si registrano persone ferite, ma l’episodio ha determinato la sospensione della linea FL5 Roma–Civitavecchia nel tratto compreso tra Santa Severa e Civitavecchia. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale, che ha provveduto a delimitare l’area e ad avviare le verifiche strutturali.

Linea FL5 interrotta, attivati bus emergenziali

Come comunicato da Trenitalia, la circolazione è stata sospesa per consentire gli accertamenti tecnici e gli interventi di messa in sicurezza: “Circolazione sospesa sulla linea FL5 Roma – Civitavecchia nella tratta tra Santa Severa e Civitavecchia per il crollo di un parapetto di un ponte. Riprogrammata l’offerta commerciale, si sta procedendo all’attivazione dei bus emergenziali. Sul posto i tecnici di RFI e i Vigili del Fuoco”.

È in corso la riprogrammazione dei collegamenti ferroviari e l’attivazione dei servizi sostitutivi su gomma per limitare i disagi ai pendolari e ai viaggiatori.

Cause ancora da chiarire, area sotto monitoraggio

La situazione resta costantemente monitorata per valutare eventuali ulteriori criticità, sia sul fronte ferroviario sia su quello stradale. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento: non si escludono problemi strutturali legati all’usura dell’infrastruttura o possibili conseguenze delle abbondanti piogge degli ultimi giorni.