Santa Marinella in sostegno all’Emilia Romagna: la nota del Comune

Riceviamo dal Comune di Santa Marinella e pubblichiamo

“Voglio ringraziare a nome della città che rappresento – sostiene il sindaco Pietro Tidei – tutte le Associazioni di volontariato del nostro territorio, Nucleo Sommozzatori, Misericordia e Croce Rossa per essersi rese sin da subito disponibili ad intervenire in soccorso e in aiuto dell’Emilia Romagna a seguito dell’alluvione che si è abbattuto sulla regione, scatenando uno scenario tremendo con fango ovunque che ha stravolto la vita di intere famiglie. In particolare, questa mattina il Nucleo Sommozzatori Santa Marinella è partito per Forlì con un carico di generi alimentari di prima necessità e non solo, indumenti protettivi e altro materiale utile per affrontare il contesto attualmente presente in quelle zone. Una volta consegnati i beni, i volontari presteranno nuovamente servizio, coordinando gli aiuti a livello nazionale in accordo con associazioni, volontari, Emergency e spurghisti, con una squadra composta da quattro operatori che si renderanno disponibili a prestare qualsiasi aiuto e soccorso, qualora sia richiesta collaborazione dal centro di coordinamento locale. Sul posto presente anche il Comitato Croce Rossa S. Severa-S. Marinella, mentre la Misericordia Santa Marinella è da poco rientrata. Sono certo – conclude Tidei – che anche questa volta la nostra città è rappresentata come merita da questa grande squadra, o meglio dire famiglia, di volontari pronti ad offrire la loro presenza e il loro grande sostegno alle popolazioni in difficoltà. Un importante gesto di solidarietà ed altruismo”.