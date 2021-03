Santa Marinella, la nota del Comune sull’8 marzo

Riceviamo dal Comune di Santa Marinella e pubblichiamo

Buon 8 marzo a tutte e a tutti. Perché oggi, come ogni giorno dell’anno, c’è bisogno del lavoro di tutte e di tutti per costruire una società che dia sul serio pari opportunità e stesse condizioni di partenza.

Anche durante la pandemia tante donne hanno sofferto, in troppe hanno perso il lavoro e hanno visto peggiorare le loro condizioni economiche e di vita. Stando alle statistiche, più degli uomini. E allora c’è bisogno di rafforzare il nostro impegno quotidiano, lo dico anche da Sindaco, per far si che ognuno faccia la sua parte per lottare contro le tante discriminazioni e stereotipi che esistono ancora e perché il divario che ancora esiste in termini salariali, di crescita lavorativa, di carico di lavoro famigliare venga eliminato, anche attraverso l’erogazione di servizi che sono ancora insufficienti.