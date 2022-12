Scegli il personaggio dell’anno! Ecco il sondaggio de lextra.news per il 2022

Ora che il 2022 volge al termine, lextra.news, come ogni anno, rilancia l’iniziativa che coinvolge lettori e cittadini nella scelta del Personaggio tarquiniese dell’anno.

Tra i protagonisti della vita della comunità locale selezionati dalla Redazione, dall’arte all’attualità, dal costume allo sport, la possibilità di esprimere tre voti in un sondaggio per scegliere quelli che più si sono contraddistinti nel corso dei dodici mesi.

Ecco di seguito i nomi tra cui è possibile scegliere, con una breve descrizione dei motivi che ne hanno portato alla segnalazione. In basso, il sondaggio per votare: si possono esprimere tre preferenze. C’è tempo sino alla mezzanotte del primo gennaio.

Don Augusto Baldini

Il suo nome, oltre che per il suo operato in parrocchie e in città, è in questa lista come simbolo e rappresentante dell’Associazione Fratelli del Cristo Risorto, di cui è presidente, che dopo i due anni di sosta forzata riporta per le strade la Processione del Cristo Risorto emozionando la città

Roberto Blasi

Altra scelta “rappresentativa”: per celebrare e candidare il Tarquinia Calcio protagonista della trionfale cavalcata in campo sino alla vittoria nel campionato di Prima Categoria (e alla Promozione) indichiamo il mister che l’ha guidata dalla panchina

Luca Bondi

Nel costante impegno che Semi di Pace, di cui dal 1980 è alla guida, da sempre mette in campo nell’aiuto all’altro, vicino o lontano che sia, il 2022 si segnala per alcuni momenti di forte rilievo: dall’impegno per l’Ucraina all’inaugurazione dell’Emporio Solidale alla Cittadella

Francesca Castignani

Belle Hélène conferma le sua ormai costanti “Tre Torte” sulla guida Pasticceri e pasticcerie redatta dal Gambero Rosso e la sua anima creativa non solo resta nell’élite della pasticceria italiana, ma fa da stimolo e motore per l’intero comporto della ristorazione tarquiniese

Anna Cedrini

La crescita del Biodistretto della Maremma Etrusca e dei Monti della Tolfa è frutto di un lavoro di gruppo, ma porta il suo volto: dopo il “debutto in società” dello scorso anno, il MET è all’opera con la partecipazione a bandi e l’organizzazione di momenti formativi

Marco Contestabile (Black Snake Moan)

Il 2022 è l’anno del nuovo album: in estate arriva “Revelation & Vision” con Marco stavolta assieme a Gabriele Ripa. Da allora tante date in tutta Italia, con la ciliegina di una splendida rassegna di grande spessore ideata e diretta l’estate scorsa sulla spiaggia de L’Amo

Sara Cozzi

Un muro bianco, ai piedi delle scuole elementari, che prende colore: l’estate a Tarquinia è scorsa anche con la curiosità di vedere completarsi “Enjoy”, il murales lungo via delle Croci realizzato da Sara, per la prima volta cimentatasi con la street art

Vita D’Angelo

Con un cambio della guardia avvenuto a settembre 2022, subentra a Giovanni Marruzzo al vertice del Commissariato di pubblica sicurezza di Tarquinia, dove presta servizio sin dal 1989, anno di apertura del nuovo Commissariato nella città etrusca

Alessia Fattori

Lo scorso luglio, la stimata professionista di Tarquinia viene nominata presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo in occasione del rinnovo del consiglio. Si tratta della prima volta in cui, per questo ruolo, viene scelta una donna

Tiziana Favi

Il successo di Namo Ristobottega raggiunge un altro, luminosissimo gradino: dopo Slow Food e Gambero Rosso, chef Tiziana Favi e la sua brigata arrivano sul volume più prestigioso per i ristoratori, la Guida Michelin, peraltro nella sezione Bib Gourmand

Marco Ferri

Un valore artistico ormai da anni consolidato, la presenza di opere in mostre e gallerie prestigiose in ogni parte d’Italia, alcune entrate a far parte della collezione di arte contemporanea della Banca d’Italia. E uno studio a Tarquinia che è un crogiolo di stimoli e curiosità

Christian Gasparri

La tradizione pugilistica cittadina continua a produrre campioni, da Jacopucci in poi: Christian Gasparri, dopo il Guanto d’Oro di qualche anno fa, si affaccia fuori dai confini nazionali e conquista – per poi difendere – la cintura mondiale IBO Youth pesi leggeri

Valerio Gelli

Già personaggio dell’anno per i lettori de lextra.news nel 2021, Valerio nel 2022 continua la sua crescita calcistica: un anno che ricorderemo per la maglia azzurra indossata, ma anche per le gioie con quella biancoceleste della Lazio, compreso il gol nel derby

Alessandro Giulivi

Di norma, il primo cittadino di una città è iscritto a prescindere a un sondaggio simile, ma lui tra zone a traffico limitato e chiusure stradali – dall’Acquetta a via Vecchia delle Stazione – trova comunque un modo per far parlare di sé e legittimare la propria candidatura

Maria Chiara Goretti

Affacciarsi, a 8 anni, al mondo del cinema, al fianco di una star di straordinario talento come Penelope Cruz e sfilando sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia: che debutto per Maria Chiara nel film “L’immensità”, del regista Emanuele Crialese

Maurizio Leoncelli

Che non sarebbe stato facile lo si sapeva, forse la sconfitta contro Bebo Tosoni alle elezioni per l’Università Agraria presenta però margini più ampi del previsto: più che per responsabilità sua, a dire il vero, per i risultati non brillantissimi delle forze a suo sostegno

Eleonora Liani

L’ex studentessa del liceo classico presso l’IIS Vincenzo Cardarelli di Tarquinia ha ricevuto al Quirinale, dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il riconoscimento di Alfiere del Lavoro che premia i migliori studenti d’Italia

Flaminia Mancin

Ancora un debutto cinematografico “battezzato” dal tappeto rosso di Venezia e della sua Mostra: Flaminia, giovanissima attrice di Tarquinia passata dal teatro al grande schermo, è la coprotagonista di “Chiara”, film storico di Susanna Nicchiarelli nelle sale dal mese scorso

Cecilia Pampinella

In pochi mesi una serie di titoli mondiali ed europei, la maglia azzurra della nazionale indosso, il premio come Sportivo dell’anno intitolato ad Angelo Jacopucci: serve altro per spiegare il perché della candidatura della campionessa di SUP?

Lorenzo Passamonti (Drko)

La sua è stata un’estate “on fire”, prima con il ritorno ai live – che mancavano da prima della pandemia – sul palco prestigioso di Villa Ada, a Roma, poi con il lancio di una serie di singoli e, infine, con la direzione artistica del festival “L’era del Caldo” a Tarquinia Lido

Leandro Piccioni

In giro per il mondo con “Ennio Morricone – The Official Concert Celebration”, portando nelle arene la musica del Maestro con cui ha lavorato dal 2001 sino all’ultimo concerto, mette a disposizione della città il suo talento lavorando con la fondazione Etruria Mater

Simona Scocchetti

Quanti talenti lo sport a Tarquinia, in ogni disciplina: per lei, campionessa di tiro a volo giunta nella città etrusca da Foligno: in forza all’Esercito, Simona torna in gare internazionali nel 2022 dopo due anni e ricomincia ad arricchire un palmares di prestigio vincendo in Coppa del Mondo

Skylab Studios

Lo studio di comunicazione visiva “nato e cresciuto” a Tarquinia si aggiudica, nel 2022, il Premio Italia Medievale, assegnato annualmente a personalità, istituzioni e privati che si sono distinti particolarmente nella promozione e valorizzazione del patrimonio medievale italiano

Alberto Tosoni

Ha il grande merito di credere nella propria candidatura e, senza fare passi indietro, di riuscire a portare un centrodestra pressoché unito alle urne per l’Università Agraria: la vittoria netta lo premia, ora dalla sedia di presidente dovrà meritarsi la futura presenza in questa lista

