“Scopri la miniera”, a Pitigliano una passeggiata sul Monte Penna per bambini dagli 8 ai 12 anni

Riceviamo dal Comune di Pitigliano e pubblichiamo

Un nuovo calendario di appuntamenti con l’Isola che c’è, l’iniziativa promossa dal Centro culturale Fortezza Orsini con la collaborazione del Comune di Pitigliano, per garantire ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni la possibilità di fare passeggiate ed esperienze a contatto con la natura.

Il primo appuntamento è sabato 21 ottobre con l’iniziativa “Scopro la Miniera”. Potranno iscriversi i bambini dagli 8 ai 12 anni. La partenza è alle ore 9, con ritrovo al parcheggio dell’ospedale di Pitigliano, oppure alle 9 e 45 in piazza Gramsci, a Castell’Azzara. L’esperienza prevede alle 10 la passeggiata sul Monte Penna con attività di educazione ambientale, alle 13 il pranzo, alle 14 visita alla ex miniera del Cornacchino. I bambini potranno partecipare ad entrambe le attività o ad una soltanto.

Il calendario prosegue con un’altra iniziativa in programma sabato 4 novembre: “Le strade dei bisnonni”, sempre per bambini dagli 8 ai 12 anni. Il ritrovo è alle 14 e 30 al parcheggio della via Cava San Giuseppe, sp Pian della Madonna e l’esperienza avrà una durata di 3 ore.

Infine, domenica 19 novembre, “A caccia di storie”, parte II, per bambini dagli 8 ai 12 anni con ritrovo al bar La mandragola, piazza Petruccioli Pitigliano. Anche questa esperienza avrà una durata di 3 ore.

Le attività sono condotte da guide ambientali escursionistiche e da guide turistiche.

È richiesto abbigliamento adeguato alle attività outdoor, scarpe da trekking o da ginnastica con suola tassellata.

Il costo per ciascun appuntamento è di 5 euro a bambino.

La prenotazione è obbligatoria al 3472888539, dalle ore 17 alle 19.