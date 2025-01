Seconda Categoria – Il Tarkna scappa, il Grotte la raggiunge: è 2 a 2 nel match di vertice

Il Tarkna va in fuga poi viene raggiunta: i ragazzi di Marco Bellucci tornano da Grotte Santo Stefano con un punto nel confronto diretto in vetta che forse lascia qualche rimpianto.

Partenza lanciata: doppietta di Ardu nei primi 25 minuti

Dopo le doppia vittoria casalinga pre natalizia – compresa quella sulla capolista Farnese – per i tarquiniesi altro test di vertice con il Grotte appaiato in classifica. E l’avvio di gara degli ospiti è devastante: dopo 25 minuti, Giovanni Ardu ha già colpito due volte e la doppietta pare una firma che certifica l’iscrizione del Tarkna all’elenco dei pretendenti al titolo.

Reazione Grotte a cavallo del riposo

Elenco dal quale, però, il Grotte non vuole essere escluso: a sette dal termine del primo tempo, perciò, Scorzoso trova la rete che rimette in careggiata i padroni di casa, che pronti via nella ripresa trovano subito il pareggio con Ricci. Rimontati e in trasferta, i ragazzi del Tarkna potrebbero accusare il colpo, invece serrano le fila ed escono dal momento più buio. Non solo: nella seconda parte del secondo tempo esce una migliore condizione atletica e i tarquiniesi cercano il nuovo vantaggio, che però non arriva, col match che si chiude sul due a due.

Domenica prossima, ultima di andata e altro match di vertice: al Bonelli arriva la Virtus Acquapendente, quarta forza del campionato, per saggiare ulteriormente le potenzialità dei ragazzi di mister Bellucci.

Grotte Santo Stefano – Tarkna 2017 2-2

Reti: 8′ pt Ardu, 24′ pt Ardu, 38′ pt Scorzoso, 3’st Ricci