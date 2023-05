“Sei personaggi in cerca d’autore”: venerdì 12 maggio la compagnia teatrale dell’IISS Cardarelli porta in scena Pirandello

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria, la compagnia teatrale dell’IISS Cardarelli tornerà finalmente sul palcoscenico. I ragazzi, diretti da Laura Brizi e Federico Romagnoli, porteranno in scena una delle opere più famose di Luigi Pirandello: “Sei personaggi in cerca d’autore”.

I giovani attori in erba, dopo un percorso di improvvisazione, di studio del personaggio e lavoro sul copione sono pronti a sorprendere il pubblico con la loro performance. L’opera è stata minuziosamente studiata e riadattata per permettere ai ragazzi di comprendere fino in fondo il proprio ruolo e rapportarsi a personaggi di un’epoca ormai, per loro, lontana. Un dramma d’altri tempi rivisto in chiave moderna, uno spettacolo a tratti comico, a tratti intenso con tanto di sorprese e colpi di scena (e non solo).

Una vicenda che pone in risalto la contrapposizione tra finzione e realtà, dove il confine tra le stesse è veramente sottile, la sostanziale differenza tra attore e personaggio, una pièce che disintegra le strutture tradizionali del teatro approdando nel metateatro. Uno spettacolo da non perdere, insomma, che si terrà Venerdì 12 maggio alle ore 21 presso il Teatro Rossella Falk di Tarquinia.