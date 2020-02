Silvia Blasi (M5S): “La Regione dica NO all’inceneritore a Tarquinia”

Riceviamo da Silvia Blasi e pubblichiamo

La Regione con una recente nota ha convocato per il 5 marzo 2020 la prima seduta della conferenza dei Servizi in merito al progetto presentato dalla A2A per un inceneritore in località Pian D’Organo Pian dei Cipressi a Tarquinia.

Dichiara Silvia Blasi consigliera regionale del Movimento 5 stelle: “è arrivato il momento per la Regione di dire un no secco e definitivo all’approvazione dello scellerato progetto di costruzione di un inceneritore a Tarquinia. Dopo le parole dell’Assessore Valeriani che ha rassicurato il Consiglio e le autorità pubbliche sul come non vi sia la necessità di costruire nuovi inceneritori nel Lazio, vista anche la proposta del nuovo piano rifiuti regionale e il decommission previsto dalla UE per il 2030 ora si passi ai fatti e ci si opponga mettendo una pietra tombale su questo progetto alla prossima conferenza dei servizi”.

La regione dovrebbe dimostrare coerenza con quanto dichiara la sua Giunta e con quanto è previsto nero su bianco nella proposta del nuovo piano rifiuti oltre che nel piano rifiuti attualmente in vigore. Conclude ancora la Blasi: “Che senso ha avere delle leggi, piani e norme se poi alla prima occasione vengono disattesi?”

Silvia Blasi

consigliere regionale del Movimento 5 stelle