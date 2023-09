Solidarietà in Musica, primo appuntamento domenica a Viterbo col duo pianistico Ferdinando Bastianini e Davide Martelli

Riceviamo e pubblichiamo

Domenica prossima, 17 settembre, alle ore 18, presso la Sala Alessandro IV nel viterbese Palazzo dei Papi, primo dei 3 appuntamenti del cartellone Solidarietà in Musica, voluti dall’Associazione e Centro Studi Cesare Dobici col contributo della Fondazione Carivit e la collaborazione di diverse attività commerciali di Viterbo.

Il Concerto, ad entrata libera con offerta devoluta all’Associazione Eta Beta, vedrà come protagonista il Duo Pianistico composto da Ferdinando Bastianini e Davide Martelli, che eseguiranno brani di Brahms, Dvořák, Grieg, Rossini.

La lunga esperienza interpretativa dei due pianisti esecutori, oltretutto validi improvvisatori, riesce da sempre a creare grande interesse negli spettatori, tanto che, come in questo caso, i concerti vengono organizzati su viva richiesta.

Alle atmosfere serene e ricche di fervido folclore raccontate dal nordico Grieg, di lui si ascolterà una Danza Norvegese ed una sintesi del celeberrimo Peer Gynt, si passerà poi alle energiche movenze passionali delle Danze Slave di Dvořák per scivolare dolcemente nel risonante romanticismo di tardo Ottocento di Brahms con le incisive Danze Ungheresi.

Nel cuore del concerto una parentesi di spensierata leggerezza con una carrellata di motivi del nostro Rossini nell’elaborazione e arrangiamento a cura dei due musicisti esecutori.

Non mancheranno momenti improvvisativi, giocando con l’arte della creazione estemporanea nella quale Bastianini e Martelli sono considerati abili specialisti. Si potrà accedere al programma del concerto, naturalmente distribuito in formato cartaceo, anche in modalità online mediante un QR code disponibile in sala. Una serata, dunque, di cultura e divertimento, nella preziosa cornice di un intento volto alla solidarietà.