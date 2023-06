Soriano nel Cimino, prende forma il programma della Sagra delle Castagne 2023

Riceviamo e pubblichiamo

L’Ente Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino (VT) gioca d’anticipo e nella riunione del 12 giugno stila già il programma dell’edizione numero 56 della grande manifestazione storico-rievocativa che si svolgerà a inizio autunno. Dopo la scelta del Palio attraverso l’apposito concorso artistico, vinto dall’opera di Sheila Lista, prende forma il cartellone degli appuntamenti organizzati direttamente dall’Ente, a cui in seguito si aggiungeranno quelli organizzati da altre associazioni e realtà locali.

La principale novità risiede nel fatto che la festa si svilupperà su tre fine settimana e non più su due, dal 29 settembre al 15 ottobre 2023, coinvolgendo come sempre le quattro contrade sorianesi: Papacqua, Rocca, San Giorgio, Trinità. Tuttavia dal 23 settembre sarà già aperta la mostra di abiti e gioielli storici, dal titolo “Vestimenta Historiae”, presso il Castello Orsini.

Quindi, la Sagra delle Castagne proporrà i suoi eventi tradizionali in costume: la benedizione di arcieri e cavalieri il 29 settembre, il Palio delle Contrade il 1° ottobre, la rievocazione “Soriano tra storia e leggenda” il 7, il Corteo Storico “Soriano e i suoi rioni” l’8, il “Convivium Secretum” il 13, i giochi popolari il 14, oltre alle varie esibizioni di spadaccini, sbandieratori, musici, focolieri, teatranti, falconieri, alle taverne aperte dove sarà possibile gustare i piatti tipici della cucina locale e alla distribuzione finale di caldarroste in piazza il 15 ottobre.

Dal punto di vista culturale, ci saranno conferenze, convegni, tavole rotonde con la partecipazione di illustri studiosi ed esperti. Ad esempio il 7 ottobre saranno messe a confronto le esperienze delle varie rievocazioni storiche del Lazio, mentre il 13 e 14 si terrà il convegno internazionale “Cittadini dell’archeologia (Archeologia dei cittadini). Patrimonio sostenibile per paesi vivi”, in collaborazione con le Università della Tuscia, di Cagliari e Carlos III di Madrid.

“Il programma sta prendendo forma e presto lo renderemo noto sul nostro sito ufficiale – commenta Antonio Tempesta, presidente dell’Ente Sagra delle Castagne – in modo tale che i visitatori interessati a partecipare alla festa possano conoscere quanto prima le attrazioni e organizzarsi di conseguenza. Riceviamo già numerose richieste da parte delle agenzie di viaggio e mi dicono che alcune strutture ricettive sono già piene per ottobre. Questo significa che dal punto di vista della promozione turistica continuiamo a fare importanti progressi e l’evento gode ormai di attenzione a livello nazionale e oltre. Crediamo che questo 2023 debba segnare la rinascita definitiva per la Sagra e per Soriano. Presso le contrade fervono già i preparativi e in generale proporremo un’edizione di alta qualità, dove non mancheranno ulteriori novità e sorprese. Grazie come sempre all’amministrazione comunale per il suo continuo supporto”. Per informazioni e per ogni aggiornamento: www.sagradellecastagne.com.