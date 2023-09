Sovrintendenza Capitolina, gli appuntamenti dal primo al 7 settembre 2023

Riceviamo e pubblichiamo

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala che da venerdì 1° settembre sarà di nuovo visitabile, dopo la chiusura estiva di luglio e agosto, la Serra Moresca in Villa Torlonia (da martedì a domenica ore 10.00-19.00, ultimo ingresso ore 18.20. Pre-acquisto online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it o acquisto in loco presso la biglietteria del Casino Nobile e della Serra Moresca). https://www.museivillatorlonia.it/it/infopage/il-complesso-della-serra-moresca

Il 3 settembre prima domenica del mese, torna invece l’ingresso gratuito per tutti nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo (ore 9.30-19, ultimo ingresso alle 18), i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana ore 9.00-19.15, ultimo ingresso un’ora prima) e l’Area Sacra di Largo Argentina (ingresso da via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, ore 9.30-19.00, ultimo ingresso alle 18.00). Nei Musei civici saranno visitabili gratuitamente sia le collezioni permanenti sia le mostre temporanee, a eccezione della visita in realtà aumentata e virtuale Circo Maximo Experience, alla quale si potrà partecipare con biglietto a tariffazione ordinaria (per i possessori della MIC Card è consentito l’ingresso con biglietto ridotto). www.museiincomuneroma.it e culture.roma.it.

L’emozionante Circo Maximo Experience proseguirà inoltre per tutto il mese di settembre consentendo al visitatore di immergersi totalmente, attraverso l’uso di speciali visori 3D, nella storia del Circo Massimo grazie alle ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche di tutte le sue fasi storiche. La narrazione è disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e giapponese, si svolgono dal martedì alla domenica dalle ore 16.30 alle 19.30 (ingresso ogni 15 minuti, l’ultimo alle ore 18.20). Biglietti pre-acquistabili online sul sito www.circomaximoexperience.it oppure al contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

Nel fine settimana il Museo di Roma in Trastevere ospiterà eccezionalmente, nella sala Multimediale, i nuovi appuntamenti di Weekend stellari, gli incontri per tutti, pensati e realizzati dagli astronomi del Planetario di Roma. Un’occasione, per i visitatori, di avventurarsi alla scoperta dell’universo tra spiegazioni scientifiche, storia, arte e narrazioni mitologiche, partecipando sabato 2 settembre alle due conferenze La scoperta dei pianeti mancanti (ore 11.00) e Le sonde Voyager, dai giganti alle stelle (ore 17.00) entrambe a cura di Luca Nardi e domenica 3 settembre alle due curate da Gianluca Masi dal titolo Nel Regno degli Asteroidi (ore 11.00) e Carpe Sidera: la meraviglia del cielo sulla bellezza di Roma (ore 17.00). Ingresso con biglietto del Museo, fino a esaurimento posti. Gratuito con la Mic card. https://www.museodiromaintrastevere.it/it/mostra-evento/weekend-stellari-al-museo-di-roma-trastevere-settembre

A settembre riparte anche Patrimonio in Comune, il programma di appuntamenti rivolto a tutti, per conoscere attraverso visite, itinerari, incontri e cicli di conferenze, il patrimonio culturale di Roma Capitale. Occasioni speciali, anche con aperture straordinarie, per scoprire le bellezze e i segreti della città e percorrere itinerari archeologici poco conosciuti accompagnati dagli archeologi e dagli storici dell’arte della Sovrintendenza.

Ad inaugurare i nuovi appuntamenti sarà la rassegna Passeggiate Romane, il ciclo di itinerari alla scoperta di monumenti, luoghi e spazi della Città eterna, noti e meno noti, che domenica 3 settembre alle 19.00, a cura di Stefania Valente, propone una visita alla Casina del Cardinal Bessarione durante la quale verrà posta l’attenzione sulle sue diverse fasi costruttive e destinazioni d’uso lungo i secoli, fino ai giorni nostri. (Appuntamento: Via di Porta San Sebastiano, 8).

https://sovraintendenzaroma.it/content/la-dimora-del-bessarione-tra-storia-e-mito-1

Nell’ambito di aMICi, il ciclo di visite guidate gratuite riservate ai possessori della MIC Card,

martedì 5 settembre alle ore 16.30, alla Centrale Montemartini, è prevista invece la visita guidata a tema Sulle tracce di Marsia ed Ercole con la curatrice Barbara Nobiloni. Le immagini del satiro Marsia e di Ercole, conservate nel museo, saranno l’occasione per raccontarne i miti e ricostruire alcuni aspetti artistici dell’antica Roma. https://www.centralemontemartini.org/it/didattica/amici-sulle-tracce-di-marsia-ed-ercole

Doppio appuntamento in programma mercoledì 6 settembre. Al Museo di Roma in Trastevere, alle ore 15.00, Roberta Perfetti e Silvia Telmon guideranno una visita introduttiva alla mostra in corso I Romanisti. Cenacoli e vita artistica da Trastevere al Tridente (1929-1940), ideata con l’intento di ripercorrere la vita culturale a Roma tra la fine degli anni Venti e il 1940 con gli occhi dei Romanisti. https://www.museodiromaintrastevere.it/it/didattica/amici-i-romanisti-cenacoli-e-vita-artistica-da-trastevere-al-tridente-4

Alle ore 17.00 invece, al Teatro Argentina (Largo di Torre Argentina, 52) la curatrice Vanessa Ascenzi guiderà la visita 50 anni al Museo del Teatro Argentina!, per scoprire questo piccolo museo istituito proprio 50 anni fa, per esporre opere, documenti e fotografie che narrano la storia plurisecolare del teatro Argentina.

https://sovraintendenzaroma.it/content/amici-50-anni-al-museo-del-teatro-argentina

Giovedì 7 settembre alle ore 19.00 al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese,

nell’ambito della mostra in corso Ritratte. Donne di arte e scienza, la Fondazione Bracco organizza un talk di approfondimento sul tema Bellezza come cura in collaborazione con il Policlinico Gemelli di Roma; a seguire visita guidata con Ileana Pansino. https://www.museocarlobilotti.it/node/1013268

Per il ciclo Archeologia in Comune giovedì 7 settembre alle ore 15.15 Sergio Palladino guiderà la visita a Monte Testaccio, familiarmente chiamato dai romani “monte dei cocci”, il gigantesco accumulo di frammenti di anfore destinate al trasporto dell’olio, formatosi tra il I e il III secolo d.C. Una volta travasato il contenuto, le anfore erano ridotte in frantumi e portate in quella che si può definire la prima discarica differenziata nella storia. (Appuntamento: via Nicola Zabaglia 24; il percorso presenta barriere architettoniche e non è accessibile a disabili motori). https://sovraintendenzaroma.it/content/monte-testaccio-5

Infine, tra le iniziative rivolte alle famiglie e ai ragazzi, domenica 3 settembre alle ore 10.00, alla Casina delle Civette di Villa Torlonia, nell’ambito della mostra in corso Erratico – 30 artisti italiani per un taccuino naturalistico itinerante, Angela Maria Russo terrà il laboratorio Il taccuino naturalistico con approfondimenti sulle diverse tecniche utilizzate: acquerello, tempera, matite colorate, china e pastelli a cera. (Prenotazione obbligatoria: iscrizioniaipan@gmail.com – 335.6874471).