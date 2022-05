Sport e ambiente, un fine settimana di wing foil a Tarquinia

Riceviamo e pubblichiamo

La ASD Pierschool, che durante tutto l’anno svolge attività presso lo stabilimento Mare Club FIPSAS di Tarquinia, ha organizzato per il weekend di sabato 7 e domenica 8 maggio 2022 una gara amatoriale di wing foil, una disciplina surfistica che sta diventando sempre più popolare e amata sia dai giovani sia dalla fascia di età più adulta.

L’evento avrà luogo a Tarquinia Lido presso lo stabilimento Tamurè e include anche il RRD Demo Day, con la possibilità di testare il più recente materiale sul mercato per kitesurf e wing foil messo a disposizione da RRD (Roberto Ricci Design). Il team della Pierschool offrirà qualsiasi chiarimento tecnico e delizierà il pubblico e gli appassionati con varie dimostrazioni. Previsti premi per tutti i partecipanti alla gara e premi tecnici per il podio.

Non manca, infine, un’importante componente ambientale: in collaborazione con la campagna Rifiuthlon di AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport), i responsabili dell’evento hanno organizzato anche un “beach cleaning”, attività di pulizia della spiaggia rivolta a tutte le età, comprensiva di attività di educazione al rispetto e al mantenimento dell’ambiente, premi e altre iniziative. Insomma un fine settimana tutto da vivere all’insegna di sport, divertimento ed ecologia. Per informazioni: 388.4581727 (Pier) – 320.9431642 (Edoardo) – info@pierschool.it – www.pierschool.it.