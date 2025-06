SS1 Aurelia, chiusura per due notti tra Tarquinia e Montalto per il collaudo del ponte sull’Arrone

ANAS ha programmato la chiusura temporanea della Strada Statale 1 Aurelia in entrambe le direzioni tra Tarquinia e Montalto di Castro, per consentire il collaudo del ponte sul fiume Arrone (km 104+400). La sospensione della circolazione è prevista nelle notti tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno e tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 07:00. Il provvedimento è stato formalizzato con l’ordinanza ANAS n. 462/2025/RM, emessa lo scorso 12 giugno.

Tratta interessata e deviazioni previste

Il tratto interessato dalla chiusura è compreso tra il km 95+468 e il km 109+700. In queste due notti, la SS1 Aurelia sarà totalmente interdetta al traffico, e saranno chiuse anche le uscite in corrispondenza dello svincolo di Tarquinia (in direzione nord) e di quello di Montalto di Castro (in direzione sud). L’intervento si inserisce nelle attività di verifica e collaudo strutturale del ponte sul fiume Arrone, infrastruttura strategica per il collegamento tra Lazio e Toscana.

Percorsi alternativi e raccomandazioni per gli automobilisti

Durante la chiusura, i mezzi in transito potranno utilizzare come percorso alternativo la Strada Provinciale Roccaccia. Si consiglia agli automobilisti di consultare Google Maps o altri servizi di navigazione aggiornati in tempo reale per pianificare gli spostamenti, prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e ridurre i disagi legati alla deviazione del traffico.