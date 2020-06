Su “Io compro a Tarquinia” è la settimana dei fiori di zucca

Riceviamo e pubblichiamo

“Io compro a Tarquinia” non si ferma, e continua il percorso di scoperta dei prodotti di stagione locali grazie a “Cucina Cornetano”, la simpatica iniziativa in cui si stanno cimentando tanti concittadini, cucinando ogni settimana deliziosi manicarretti a base del prodotto prescelto, oppure commentando e spolliciando le foto dei piatti postati. Ed allora ecco che, appena scelto dalla community il piatto alle fragole più bello, uno spettacolare cestino dolce ripieno di creme e frutta km 0, arriva già il tema che accompagnerà il gruppo dal 3 al 10 Giugno: il fiore di zucca!

Molte sono infatti le aziende agricole tarquiniesi che stanno proponendo in vendita il prelibato fiore: quale migliore occasione di acquistarlo se non cucinarlo provando a diventare il re o la reginetta della settimana?

I due piatti alle fragole che la scorsa settimana hanno ricevuto più like sono stati omaggiati di una borsa e di un portafoglio dal negozio di abbigliamento In&Out, situato al Top 16; questa settimana, invece, l’Azienda Agricola Barucca ha promesso di omaggiare di una bella cassetta di verdure il piatto che riceverà più like, e l’oleificio Olitar si è proposto di offrire una latta di olio tarquiniese. Un tripudio dunque di eccellenze tarquiniesi!

Questa settimana coordinatori dell’iniziativa sono Alberto Tosoni, Rosanna Moioli e Flavia Bicchierini.