Superbonus 110%, webinar di Ance Viterbo sugli aggiornamenti 2021

Riceviamo e pubblichiamo

Il Superbonus 110% costituisce una grande occasione per incrementare la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico degli edifici e per rilanciare l’economia. Affinché imprese e professionisti possano utilizzare nel miglior modo possibile le opportunità previste da questo strumento senza precedenti e per informare sugli aggiornamenti del 2021, Ance Viterbo (Associazione Nazionale Costruttori Edili) organizza un webinar di approfondimento in programma mercoledì 24 febbraio 2021 alle ore 14.00.

L’incontro, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri, inizierà con i saluti di benvenuto di Andrea Belli, presidente di Ance Viterbo, di Silvia Laurenti, presidente dell’Ordine degli Architetti di Viterbo e di Ilaria Bocci, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Viterbo. Il primo intervento è affidato a Marianna Dello Iacono della Direzione Politiche fiscali di Ance, sul tema “Superbonus 110%: novità fiscali 2021 e questioni aperte“. A seguire Eleonora Agostini (Tecnologie e qualità delle costruzioni di Ance), tratterà delle specifiche tecniche per ecobonus e sismabonus.

Quindi, Francesca Zaccagnini (Direzione Edilizia, ambiente e territorio di Ance) relazionerà il pubblico su “I nodi da sciogliere: la conformità urbanistica dell’immobile“. Infine Silvia Menichetti (Direzione Edilizia, ambiente e territorio di Ance) completa il quadro con gli aspetti pratici e operativi degli interventi in condominio. Al termine delle relazioni, è possibile intervenire con domande per chiarire e approfondire i temi trattati. Conclusioni del presidente di Ance Viterbo Andrea Belli. Per ulteriori informazioni e per iscriversi inviare una mail a loredana.petroselli@un-industria.it.