Tarkna, finale d’anno con vittoria: l’1 a 0 al Gradoli chiude un 2024 eccezionale

Vittoria pesante quanto preziosa per il Tarkna, che batte di misura in casa il Gradoli e si guadagna la seconda posizione nel girone di Seconda Categoria: a decidere il match, una rete di Stefano Barcaroli nel finale di primo tempo.

La sblocca Barcaroli

Dopo il successo di domenica scorsa contro la capolista Farnese – unica squadra ancora davanti in classifica rispetto ai tarquiniesi – il Tarkna non sbaglia l’approccio nel secondo match casalingo di fila: nella prima mezzora i padroni di casa creano, ma manca il guizzo per indirizzare la partita. A quello pensa, al 36’ del primo tempo, Valerio Elisei, che inventa un assist per Barcaroli perfetto per consentire a quest’ultimo di siglare il vantaggio.

Un match equilibrato fino alla fine

Chi si aspetta che il miglior attacco del campionato possa, a questo punto, dilagare resta però deluso: il Gradoli si conferma realtà organizzata e per i ragazzi di Bellucci il compito resta arduo sino alla fine. Il Tarkna cambia qualcosa – nella ripresa dentro Palumbo, Ciurluini e Zeppa per Zacchei, De Angelis ed Elisei – ma a cambiare non è il risultato: con un po’ di sofferenza nel finale arrivano per chiudere in bellezza un anno solare straordinario. Il prossimo si aprirà il cinque gennaio con un altro grande appuntamento: alla ripresa, trasferta a Grotte Santo Stefano per sfidare la diretta rivale a pari punti in una giornata in cui le prima quattro della classe si sfidano tra loro.

TARKNA 2017 – GRADOLI 1-0

Rete: 36’ pt Barcaroli

TARKNA 2017: Tosini, Brunori, Bellucci, De Angelis, Zacchei, Felici, Pilotti, Tamiri, Ardu, Barcaroli, Elisei. A disp: Modesti, Ciurluini, Mancini, Palumbo, Olivieri, Raspini, Tonicchi, Olivieri, Zeppa. All: Bellucci

GRADOLI: Montagnoli, Virtuosi, Vitali, Fani, Agostini, Munteanu, Dicko, Aprea, Raffaelli, Ranucci, Lagdah. A disp: Fornari, Prosperuzzi, De Nicola, Ieraci, Castiglioni, Ranucci, Tognarini, Aekim.