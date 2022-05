“Tarquinia 2024 sarà anche un nuovo gruppo in consiglio comunale”. Con un occhio anche alle elezioni all’Agraria

Riceviamo dai consiglieri comunali Manuel Catini e Arianna Centini e pubblichiamo

Tarquinia 2024 sarà anche un nuovo gruppo in consiglio comunale. Questa è la linea definita dai consiglieri comunali Arianna Centini e Manuel Catini a margine di una riunione avvenuta nei giorni scorsi con gli amici e i simpatizzanti convocati per tirare un bilancio di questi mesi di lavoro.

Crediamo che la nascita del gruppo in seno al consiglio comunale sia un passo importante e non più rinviabile; tale obiettivo sarà il punto fermo per rimarcare la volontà di lavorare insieme ancora più uniti e in piena sintonia.

Il condiviso ed impegnativo lavoro di opposizione iniziato un anno fa ha già portato all’apertura del punto di ascolto in Via Umberto I ma, il passaggio ad un nuovo gruppo in consiglio sarà fondamentale per impostare al meglio gli impegni futuri che ci aspettano.

Tarquinia 2024 come ampiamente sottolineato vuole essere la “casa” di quei tanti cittadini inascoltati; un percorso di insieme, plurale e con obiettivi condivisi. La riunione è stata anche l’occasione per sottolineare quanto i prossimi mesi saranno utili e determinanti per iniziare a pensare al prossimo futuro della Città.

Dobbiamo ragionare su idee e progetti da scrivere insieme, consapevoli delle prossime scadenze elettorali, prima fra tutti l’Università Agraria a fine 2022; appuntamento fondamentale per capire la reale voglia di costruire una coalizione unita, trasversale, civica ed incentrata sulle reali esigenze del territorio.

Noi lavoreremo affinché si possa trovare una sintesi tra le forze politiche che vogliono essere alternative a queste amministrazioni, senza preclusioni di ragionamento, senza perimetri da dettare ma con la sola volontà di impegnarci a scegliere e coinvolgere le migliori risorse del territorio come abbiamo già iniziato a fare da alcuni mesi.