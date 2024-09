Tarquinia, 27 donazioni di sangue raccolte grazie all’iniziativa dell’’Associazione Donatori della Polizia di Stato

Riceviamo dalla Polizia di Stato e pubblichiamo

Grande successo per l’iniziativa dell’Associazione Donatori della Polizia di Stato – Regione Lazio – lunedì 9 settembre 2024 a Tarquinia. Nel piazzale interno dell’ospedale di Tarquinia è stata organizzata dal referente associativo Francesco Petito la periodica raccolta di sangue con il contributo dell’autoemoteca della Croce Rossa Italiana. Ben 27 volontari, tra i quali diversi giovani e alcuni nuovi donatori, si sono presentati per un gesto di solidarietà in favore dei tanti pazienti che necessitano quotidianamente di sangue per cure ed interventi sanitari.